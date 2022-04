Los trucos de Paula Echevarría para que los leggings te sienten mejor que tus vaqueros

Paula Echevarría ha comenzado su fin de semana con una visita a su centro de estética habitual, Tacha Beauty, para realizarse sus rutinarios tratamientos de belleza. Lo ha hecho luciendo un look deportivo de inspiración 90's con el que sus seguidores virtuales y compañeras de profesión la han visto especialmente favorecida. Algunos han llegado a afirmar que "parecía una muñeca". ¿Cuál es el secreto del aparentemente "normal" estilismo para entrenar de la asturiana? ¡Te lo contamos!

Para empezar, el look de Paula Echevarría no es la mera combinación de prendas técnicas con las que una pudiera entrenar de forma cómoda. Hace ya tiempo que el athleissure es una realidad y todas buscamos conjuntos que nos estilicen y nos motiven para ir al gimnasio. Outfits con los que no tengamos reparo alguno en pasear por la calle para hacer algún que otro recado o tomar algo con amigas después de nuestra pertinente sesión deportiva. Moda y fitness caminan de la mano y tener esto en mente es el primer requisito imprescindible para construir un look de éxito como el de la natural de Candás.

Los leggings estilo capri de Paula Echevarría y su sudadera cropped, garantía de éxito

Aunque pudiera parecer que los leggings de la arista tienen un corte normal, nada en ellos es casual. Su corte capri no solo augura la llegada de la primavera sino que además deja las pantorrillas al descubierto, lo que afina la pierna y realza la silueta. El largo de estos leggings, que se encuentra entre la media pierna y el tobillo, se popularizó en los años 50 en la isla de Capri, de ahí su nombre. Este tipo de pantalón tuvo adeptas de la talla de Audrey Hepburn, Jackie Kennedy y Marilyn Monroe. Lo que hace que el conjunto de Echevarría vaya sin embargo más en la línea de la estética de los 90 que de la de la mencionada década son los calcetines altos blancos que ha llevado con zapatillas al tono y su sudadera.

En este caso, la también mamá ha llevado una sudadera negra, del color de los leggings, estilo cropped de cuello redondo. La ha llevado remangada simulando una manga tres cuartos o francesa para mostrar sus antebrazos y dar al look un aire aún más informal y urbanita. Esta sudadera deja ver parte del vientre, cubierto por el tiro alto de los leggings, y nos hace parecer más esbeltas. De haber escogido una más larga, siendo los leggings cortos, la intérprete habría acortado visualmente demasiado sus piernas y es muy probable que no la hubiésemos visto tan favorecida. Todo el look de Paula es de Primark a excepción de las zapatillas, que son de Adidas.