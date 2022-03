Las 5 formas más 'cool' de llevar tus joyas y transformar tus 'looks' según las expertas de moda Como llavero, en tu bolso, colgante o en el cinturón… Gracias a las nuevas maneras de llevar los 'charms' de Pandora, puedes innovar en tus 'looks' de forma original y contar tu historia con estilo

Hay una pregunta que nos repetimos cada vez que nos encontramos frente a nuestro armario: ¿es posible crear un look que sea tendencia, original y que refleje mi personalidad usando solo básicos? Las expertas en asesoría de imagen aseguran que sí es posible, y te vamos a contar cómo. El truco está en conseguir complementos y joyas clave que te ayuden a expresarte a través de tu estilo, guiños especiales que sepan reflejar tu identidad y que, además, aprendas a usarlos de formas inesperadas para dar con ese sello de fashionista que tanto queremos, pero a veces nos cuesta conseguir.

Y no puede ser casualidad, después de muchos años de investigación y un profundo estudio de los perfiles de las mujeres que acumulan más likes en Instagram, hemos descubierto que, efectivamente, el secreto tras sus looks de revista está en las maneras poco convencionales de utilizar sus accesorios. Pero no te preocupes, no hay necesidad de ponernos a inventar demasiado, los nuevos e innovadores diseños de Wearing Occasions, de Pandora, lo hacen todo más sencillo, divertido y especial. Con su lanzamiento de colgantes para el bolso, llaveros y pendientes de aro, logras un sinfín de opciones para incorporar sus charms a lugares completamente nuevos. ¿Te atreves?

DESCUBRE LOS ACCESORIOS MÁS COOL DEL MOMENTO

Nuevas y divertidas formas de expresar quién eres

Más allá de su eterno valor sentimental, las joyas también son el accesorio ideal para salir de lo convencional, usar básicos sin vernos básicas y aportar el signo de exclamación a nuestros looks día a día. Esta es una estrategia que han usado las expertas de moda por años y ahora tú puedes adaptar fácilmente a tu estilo de vida. ¿Brunch con amigas?, ¿cena con un cliente importante?, ¿clase de spinning por la tarde? Existe una joya de Pandora, para cada ocasión, incorpóralos en lugares inesperados para transformar tu look con estas ideas:

1. Tu bolso nunca será el mismo de antes

Si hay algo que nos acompaña a las mujeres a todos lados es nuestro bolso. Ya sea para ir a la oficina, el que llevamos al gimnasio, el neceser para los cosméticos, o uno pequeño de mano para salir por la noche, no puede faltar en nuestras quedadas para tener todo lo que necesitamos a nuestro alcance. Ahora puedes mejorar tu look con un colgante para el bolso con tus charms favoritos. Sin duda alguna, será un toque muy divertido a este complemento para conseguir un resultado único sin renunciar a su practicidad.

Ver galería

2. Llaves que reflejan perfectamente el estilo de su dueña

¿Puede existir algo más impersonal y cotidiano que las llaves? Las de la casa, el coche, la moto, el trastero… Tenemos varios juegos que parecen ser el mismo, todos se ven iguales e incluso podrían pertenecer a cualquier persona. Pero ya no más. Ahora puedes ponerle tu marca personal con un llavero con los charms que más te gusten, esos que identifican perfectamente quién eres, tu historia. Puedes poner tu inicial, tu animal favorito o algo que haga alusión a tu hobby, aportarán brillo y diversión a un accesorio cotidiano. Seguro que todas tus amigas comenzarán a preguntarte por tus originales llaves.

VER GALERÍA

3. Pantalones, faldas y vaqueros con voz propia

Las estilistas más reconocidas coinciden en que un cinturón tiene la capacidad de transformar por completo un outfit. Es un accesorio práctico, atemporal y muy versátil. ¿Y si renovamos este complemento por uno más moderno y diferente? Te proponemos poner los charms en tus vaqueros y pantalones. Sin duda obtendrás un resultado especial para cualquier momento y no dejarás a nadie indiferente. Uno de cada lado será suficiente para rematar un look impecable y único. El detalle perfecto para ponerle tu toque de personalidad a una prenda básica.

Ver galería

4. Pendientes con posibilidades infinitas

Y, como no podía ser de otra manera, por supuesto que también íbamos a apostar por estos originales accesorios como pendientes. Los pendientes de aro con charms de Pandora aportan muchísima personalidad y versatilidad, en especial porque puedes customizarlos como quieras y de formas diferentes entre sí. Tener un par es tener una infinidad de opciones de cómo llevarlos. Las mujeres más cool apuestan por la tendencia de pendientes asimétricos. Es tu oportunidad para que tú también te sumes a ella usando diferentes charms en cada oreja.

VER GALERÍA

5. La imaginación no tiene límites

Sabemos que te gusta contar tu historia a través de tu estilo, por eso te proponemos potenciar tu creatividad al máximo y llevar los charms en donde quieras y creas que puedan reflejar tu esencia. ¿Y si los cuelgas de tu termo favorito para beber agua?, ¿en un pañuelo alrededor de tu cuello?, ¿tal vez en las trenzas de tus zapatillas favoritas? O incluso podrías añadirlos a alguna prenda de vestir en la que puedas colgarlos. Los charms de Pandora te permiten romper las reglas, ¡tu estilo no tiene límites! Llega tan lejos como quieras y llévalos en todos los lugares inesperados que se te ocurran.