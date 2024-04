El desfile de Teresa Helbig

Tomando como referente los clubes ingleses, pero trasladándolos a Roma a mediados de los años 70, nace Join de Club. Un título que engloba las creaciones para primavera-verano 2020 de Teresa Helbig en Fashion Week Madrid y que vuelven a relacionar a mujeres muy diferentes entre sí (en esta edición, es la edad la que hace que este grupo sea heterogéneo). No obstante, no se alejan de la estética tan propia de la diseñadora barcelonesa y que tantos éxitos le ha reportado internacionalmente.

“¿Si existen looks que funcionen a los 20 y a los 70? No, hay looks que no pueden funcionar, por supuesto, pero porque no te da la gana”, señala a HOLA.com esta diseñadora con lo que confirma que sus propuestas no entienden de edades, solo de gustos. Como acabados en esta ocasión, triunfan los contrastes de texturas en paneles, los detalles de pasamanería, los acabados de croché desflecados y un trabajo artesanal de rafia trenzada sobre tul.

Con el triunfo del vestido, su prenda favorita, Teresa opta por una paleta cromática muy suavizada dominada por beis, rosa empolvado y nude. Sin embargo, incorpora un pitón más rompedor en acabado multicolor y cuero en color miel. Para los looks más nocturnos, el negro es el tono principal, aunque se presenta salpicado de incrustaciones de cristal o strass metalizado para no mostrar su lado más sobrio.

No obstante, no todo son vestidos en su pasarela. La #helbigbang también viste trajes de chaqueta y esmoquin, siempre con chaquetas cortas y pantalones midi anchos a juego; minifaldas rectas, shorts de talle elevado y faldas acampanadas que se contrastan con románticas blusas. Como calzado, Teresa prefiere el tacón ancho y muy bajo, un detalle que encontramos en botas de caña alta, botines salpicados de strass y merceditas.