Palomo Spain presenta el documental sobre su último desfile en Nueva York 'Boys, some girls and other cookies' recoge cómo se preparó su presentación más aclamada a nivel internacional

Han pasado poco más de tres años desde que presentara su primera colección, pero Palomo Spain ya se ha convertido en un diseñador de culto a nivel internacional. Las -fantásticas- críticas que la prensa estadounidense dedicó a su último desfile en Nueva York, celebrado a comienzos de febrero, confirmaron un hecho que los medios nacionales llevaban tiempo señalando: Palomo no es como los demás, es lo que la moda española necesita. Y precisamente ese desfile en la Gran Manzana, que sin duda será decisivo para el resto de su carrera, sirvió de marco para grabar el minidocumental 'Boys, some girls and other cookies', una pieza dirigida por Luis Cerveró y producido por CAP que anoche se presentaba en los cines Palacio de la Prensa como parte del calendario de Fashion Week Madrid.

En solo 17 minutos, este corto es capaz de sintetizar de una forma divertida y original la historia y la esencia de Palomo Spain, un diseñador que desde Posadas ha conseguido algo que, en otro momento, hubiera parecido imposible: convertirse en una firma internacional. Su especial concepto de la belleza -"hay ropa de hombre y de mujer, porque los cuerpos son distintos, pero donde la estética no entiende de géneros"- le ha permitido traspasar fronteras como hacía años que un modisto español no lograba. "Hay diseñadores (en España) talentosísimos, pero mi discurso era nuevo, fresco, y llegó en el momento perfecto en el que todos los chicos fabulosos que estábamos aquí necesitábamos esta ropa fabulosa. Y ha sido un camino precioso, el ver que, en España, que no esperábamos que sucediera algo de moda así, obtuviéramos apoyo desde ese primer día", afirmó Palomo, con su modestia habitual, en la presentación de este documental, un proyeycto con el que traspasa las fronteras de la moda, su disciplina habitual, para adentrarse, de la mano de grandes profesionales como Cerveró o Miquel Díaz Pont, en la producción audiovisual. Y es que, quien es un artista, siempre lo será.