Elsa Pataky regresa a los Oscar 10 años después: todas las veces que triunfó en la noche del cine

Elsa Pataky ha hecho su aparición en los Oscar diez años después de la última vez. La actriz española ha querido acompañar a su marido Chris Hemsworth, que es uno de los encargados en entregar una de las preciadas estatuillas de la 96ª edición de los Premios de la Academia de Hollywood. Espectacular con un vestido blanco de inspiración nupcial con el que presumió de abdominales y la melena recogida en una coleta, desfiló por la alfombra roja del Dolby Theater de Los Ángeles. La actriz madrileña volvió a triunfar con la pose Pataky, que hizo suya hace 20 años, y lució la espalda al descubierto demostrando lo en plena forma que está con este vestido repleto de cristales, diseñado por la firma española Ze García.

-Premios Oscar 2024: todos los invitados y detalles de la alfombra roja



Elsa Pataky, radiante con un look de inspiración nupcial

De la mano de su marido, Chris Hemsworth, bromeó con otra pareja amiga, la formada por Robert Downey Jr. y su esposa, Susan Downey, a su llegada a la ceremonia. Una década ha pasado ya desde que la protagonista de la serie Al salir de clase apareciera de la mano de su marido, el incombustible Thor, en esta entrega de premios. Entonces estaba embarazadísima de sus hijos mellizos Tristan y Sasha, que vinieron al mundo solo dos semanas después de la ceremonia, y ya eran padres de su hija India, dos años mayor que los mellizos que cumplirán 10 años el 18 de marzo.



Elsa Pataky regresa a los Oscar 2024 con su marido Chris Hemsworth



Chris Hemsworth y Robert Downey Jr., dos vengadores en la alfombra roja

En 2014 Elsa eligió un vestido de Elie Saab en color verde esmeralda para lucir su figura premamá. Entonces optó por estar presente en la velada y luego se retiró a descansar, mientras que su marido se quedó en las fiestas posteriores acompañado de sus hermanos Liam y Luke. Fue la noche del selfie que hizo historia de los Oscar, en el que aparecieron también Angelina Jolie y Brad Pitt, en la que fue su última aparición como pareja en la noche del cine. Pero año tras año la gala se supera y nos deja algunas de las mejores anécdotas y reencuentros.



Elsa Pataky dio a luz a sus mellizos solo quince días después de los Oscar 2014

Es la única vez que estuvo en la ceremonia de entrega de premios, aunque recordemos que con Chris Hemsworth acudió en 2011 con un vestido corto negro de tirantes y pedrería a la fiesta post Oscar organizada por Vanity Fair, apenas unos meses después de haber pronunciado el sí, quiero el 20 de diciembre de 2010, y en 2007 lo hizo junto a su entonces novio, Adrien Brody, y se decantó por un look de color blanco adornado con cristales, que recuerda mucho a la combinación elegida para este año



En la fiesta Vanity Fair en 2011 apenas unos meses después de casarse



Elsa Pataky con su entonces novio Adrien Brody en la fiesta Vanity Fair de 2007

No obstante, esta vez Elsa Pataky podrá disfrutar a tope tanto de la gala como de las fiestas posteriores. No hay nada que se lo impida y ha llegado a Los Ángeles dispuesta a disfrutar. Le encanta "compartir estos momentos" con su marido, comentó en ¡HOLA! Y, además, al no estar ninguno entre los candidatos al Oscar, su misión única y exclusivamente es pasárselo bien y disfrutar con el resto de estrellas, entre ellos el matrimonio amigo, Robert y Susan Downey. El intérprete de Iron Man ha sido nominado en la categoría de mejor actor de reparto por Oppenheimer, de Christopher Nolan, y si gana qué mejor que celebrarlo con otro superhéroe como Thor, dos de Los Vengadores.