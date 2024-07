Elsa Pataky saca el lado más flamenco de Chris Hemsworth en un emblemático tablao

Elsa Pataky no piensa desaprovechar ni un segundo su estancia en España. La actriz y Chris Hemsworth ponían rumbo desde Australia al país natal de la actriz para disfrutar de unos días de vacaciones en familia, en compañía de sus hijos: India, de 12 años, y los mellizos Sasha y Tristan, de 10. Después de pasar unos maravillosos días en Barcelona, la pareja de actores se desplazaba hasta Madrid, donde además la intérprete tiene grandes amigos, para seguir disfrutando de su estancia aquí. Como no podía ser de otra manera, Elsa ha querido mostrarle a su marido, nacido Melbourne, uno de nuestros grandes tesoros y máximo exponente de la cultura española: el flamenco. Acompañados por buenos amigos como Gelete Nieto (primo de un ex de la artista, Fonsi Nieto) y de Beatriz Matallana, Elsa y Chris se han divertido a lo grande en el Corral de la Morería, tablao de culto para los entendidos de este género musical. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!