Todas las claves de los Premios Oscar 2024: desde el presentador de la gala hasta quiénes serán los encargados de entregar las estatuillas

Cuando ya ha comenzado la cuenta atrás para la celebración de una de las citas más importantes de la industria del cine, los Premios Oscar 2024, desde España estaremos muy pendientes de lo que ocurra con La sociedad de la nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona, y celebrar o no si sale triunfadora de esta velada que acogerá una vez más la sede habitual y permanente de los galardones: el Teatro Dolby de Los Ángeles en la madrugada del 10 al 11 de marzo (horario de España).

Dónde ver la gala de los Premios Oscar 2024 desde España

El presentador

Jimmy Kimmel repetirá como maestro de ceremonias de la noche más glamurosa y esperada del sector cinematográfico, en la que será ya su cuarta ocasión. La 96ª edición de los Premios de la Academia de Hollywood contará por tanto con el humor inconfundible del presentador estadounidense, quien reconoció que "siempre soñé con presentar los Oscar exactamente cuatro veces", bromeaba el pasado noviembre cuando fue anunciado su nombre en un comunicado emitido por la institución.

El cómico de 56 años ya había llevado 'la batuta' de la gala 2017 y 2018, mientras que su reaparición en 2023 supuso una subida de los registros de audiencia de la retransmisión. Casi 19 millones de espectadores vieron la ceremonia. Ahora, tras un año complicado para la industria, con una larga huelga de actores y guionistas, se espera que las grandes películas nominados en esta edición hagan engancharse todavía más al público.

Los actores y actrices que entregarán las estatuillas

Entre las grandes rostros del cine internacional que serán los encargados de subirse al escenario a entregar cada una de las categorías se encuentran figuras como Mahershala Ali, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Lupita Nyong’o, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Michelle Yeoh, Matthew McConaughey, Zendaya, Al Pacino o Nicolas Cage.

Y es que es habitual que los ganadores de las categorías de actuación regresen al año siguiente para hacer entrega del galardón, y esta vez serán Brendan Fraser y Ke Huy Quan. Los actores obtuvieron los galardones a Mejor Actor por La Ballena y Mejor Actor de Reparto por Todo en todas partes al mismo tiempo, respectivamente. Varios de los actores que presentarán la gala, han sido ganadores en otras ediciones como Mahershala Ali (Moonlight y Green Book), Jessica Lange (Tootsie y Blue Sky), Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club), Lupita Nyong’o (12 Years a Slave) y Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Nicolas Cage (Leaving Las Vegas) y Al Pacino (Scent of a Woman).

Actuaciones musicales

La música no puede faltar en la ceremonia y sabemos que se subirá al escenario del Dolby Theatre contará con el espectáculo musical de Ryan Gosling, que interpretará 'I'm Just Ken', su hit en Barbie, la canción que podría alzase con el Oscar.