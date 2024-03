Dónde ver la gala de los Premios Oscar 2024 desde España

La cuenta atrás ha empezado y la gala de los Premios Oscar 2024, que celebra este año su 96ª edición, calienta motores para celebrar la gran noche del cine internacional. El mítico Teatro Dolby de los Ángeles abrirá sus puertas para recibir a las estrellas de Hollywood este domingo 10 de marzo. En esta edición, la emoción en nuestro país está servida, puesto que dos títulos españoles optan a la ansiada estatuilla dorada: La sociedad de la nieve, de J.A Bayona, nominada tanto a mejor película internacional como mejor maquillaje y peluquería, y Robot Dreams, dirigida por Pablo Berger y presente en la categoría de mejor película de animación.

A pesar de no poder perder la atención en los posibles ganadores de la estatuilla de oro de nuestro país, algunos de los artistas más esperados en la alfombra roja son los protagonistas de las películas con más nominaciones de esta edición, Oppenheimer con trece nominaciones, Pobres Criaturas con once y Barbie, que cuenta con ocho.

¿Dónde se pueden ver los Premios Oscar 2024?

Como en las últimas ediciones este prestigioso evento se podrá ver a través de Movistar + en el canal pop up Los Oscar por Movistar plus+, en el que desde las 20:30 se emitirá un programa especial presentado por la periodista María Gómez, La noche de los Oscar 2024, seguida de una de las partes más esperadas de la noche, la conexión con la alfombra roja, en la que podremos ver los esperados looks de las estrellas.

Pero no será hasta media noche cuando se podrá disfrutar de la entrega de los premios presentada otro año más por Jimmy Kimmel. Galardones que con respecto a otros años, daran comienzo una hora antes, por lo que, los que vean la gala en España tendrán la suerte de poder disfrutar desde las 00.00 horas de la emisión de la ceremonia. Este año se ha adelantado el horario porque coincide con el cambio de horario en Estados Unidos.

Actuaciones que se podrán ver durante la emisión de los premios

Durante la entrega no solo subiran al escenario los premiados, sino que también lo harán artistas como Billie Elish, Becky G o Finneas O' Conelle. entre otros. Pero sin duda la actuación más esperada de la noche es la de Ryan Gosling, que además de estar nominado a mejor actor de reparto por su papel en Barbie, representará una de las canciones de la película I'm just Ken.

