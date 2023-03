Nicole Kidman ¿el motivo por el que Tom Cruise no acudió a los Oscar? Repasamos su historia de amor

Tom Cruise podría haber sido uno de los invitados estrella de la 95ª edición de los Oscar, pero a última hora se confirmó que el productor y protagonista de Top Gun: Maverick, no acudiría a los premios de la Academia pese a estar su película nominada en seis categorías y haber sido el gran protagonista del amuerzo de los nominados en las semanas previas a la gran gala. El mismísimo Maverick que nos conquistó por primera vez en Top Gun en el año 1986 regresó a Londres para continuar el rodaje de la octava entrega de Misión Imposible y fueron muchas las voces que se cuestionaron el por qué no había acudido a la ceremonia.

Algunos medios llegaron a opinaron que era para no cruzarse con su exmujer Nicole Kidman en la entrega de premios. "Tom no estaba allí porque ella estaba allí, y él no quería un encuentro", señaló una fuente al diario Daily Mail cuando se supo que Nicole sería una de las presentadoras de la ceremonia. Sin embargo, varios confidentes al actor negaron esta afirmación y aclararon que el motivo de su ausencia "no se debía a algo personal" sino más bien a problemas para cuadrar su agenda ya que está en Reino Unido rodando la octava entrega de Misión Imposible, un largometraje que está previsto que se estrene en verano de 2024.

El hecho de que no estuviera en el Dolby Theter llamó la atención de todos, incluso la del presentador Jimmy Kimmel, que bromeó acerca de ello. "Las dos personas que más han insistido en que vayamos al cine este año no están hoy aquí, ni James Cameron ni Tom Cruise". Cruise, de 60 años, y su exmujer. de 55, no han sido vistos en el mismo evento durante años.

Tom Cruise y Nicole Kidman se casaron en 1990 después de enamorarse en el set de Días de Trueno. Su unión duró 12 años y tuvieron dos hijos, Isabella, de 30 años, y Connor, de 28, que adoptaron cuando eran pequeños. La pareja se separó en febrero en 2001, una ruptura rodeada de un gran hermetismo en la que la Cienciología jugó un importante papel. Desde entonces han optado por referirse lo menos posible el uno al otro, salvo contadas excepciones.

Ni rastro de Nicole Kidman en el homenaje de Cruise en Cannes

Precisamente cuando Cruise recibió la Palma de Oro a toda su carrera en el Festival de Cannes, el actor por el que no parecen pasar los años fue homenajeado con un montaje de 10 minutos con las imágenes más destacadas de su carrera. Si algo sorprendió a sus fans es que en el vídeo no apareciera su exmujer, Nicole Kidman, con la que protagonizó tres de las películas más destacadas de su trayectoria, Días de trueno, Un horizonte muy lejano y Eyes Wide Shut. Las tres cintas en las que trabajaron juntos como proagonista aparecieron en el clip, pero no hubo ni una imagen destacada de la actriz australiana.

La ganadora de un Oscar por Las Horas ha confesado en más de una ocasión que procura no hablar de su relación con Cruise por respeto a su marido, Keith Urban, con el que lleva dieciseis años de feliz matrimonio. "Ahora estoy casada con el hombre que es mi gran amor” y hablar de una pareja anterior "se siente irrespetuoso". Además de los hijos que adoptó con Tom Cruise, la protagonista de Nine Perfect Strangers tiene dos niñas, Sunday Rose, de 14 años y Faith Margaret, de 12, con el músico.

