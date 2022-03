Chris Rock reaparece y habla por primera vez tras la bofetada de Will Smith en los Oscar

Muchas han sido las opiniones vertidas sobre el inesperado tortazo que le dio Will Smith a Chris Rock en la entrega de los Oscar. La Academia ha anunciado una investigación al respecto, el afectado no ha presentado cargos, Will se ha confesado arrepentido, su familia le apoya, los amigos toman posturas… todo un huracán informativo provocado por este comentadísimo gesto que no cesa. La última información recoge las palabras de Rock, que ha roto su silencio tres días después del incidente durante su primera aparición pública en su espectáculo Ego Death Tour, en Bostón. "Todavía estoy procesando lo que ocurrió, así que en algún momento hablaré sobre ello. Y será serio", dijo a los asistentes en medio de una gran ovación que le emocionó. Son estas escuetas declaraciones las únicas que de momento ha ofrecido el cómico que se enfrenta, igual que Smith, a los efectos colaterales del que ya se ha convertido en uno de los momentos históricos de la entrega de premios. Aunque las consecuencias que tendrá el arranque de genio de Will Smith todavía son desconocidas (podrían ir desde su expulsión de la Academia de Cine hasta la retirada del Oscar), las que ha provocado para Chris Rock han llegado de manera mucho más inmediata e inesperada.

El actor ha visto cómo la venta de entradas para sus espectáculos ha experimentado un aumento meteórico, tal y como ha informado la web de venta de entradas TickPick. En un mensaje la citada central de ventas ha escrito que en una sola noche se han vendido más tickets que en todo el mes anterior y, en los comentarios, los usuarios apuntan a que la reventa ha incrementado notablemente los precios. El cómico acaba de arrancar el tour con su primer show de monólogos en directo en cinco años, bajo el nombre de Ego Death World Tour. La gira incluye 38 citas por Estados Unidos y dará el salto a países como Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda. En algunos participará acompañado por Kevin Hart.

Una broma que no le hizo gracia

Es una clara reacción que beneficia al humorista, que desató la furia del actor Will Smith con una de sus bromas en el Dolby Theatre. Una alusión al rapado de Jada Pinkett Smith, la mujer del intérprete de El príncipe de Bel Air, provocó el enfado de este: se acercó al escenario y le propinó un bofetón, para luego gritarle desde su asiento que dejara de hablar de su esposa. El silencio en el teatro se podía cortar con un cuchillo. La mujer de Smith padece alopecia, lo que precisamente la ha llevado a escoger ese radical corte, un dato que parece que Rock desconocía. Desconcertado, el humorista se negaba a presentar cargos en contra de Smith, que poco después del incidente recogía su primer Oscar entre lágrimas. Se sabe ahora que la organización pidió a Smith que abandonara la gala después de lo ocurrido, pero que se negó a hacerlo.

Si en su discurso de agradecimiento por el Oscar aseguró Will que su misión era defender a su familia, apenas un día después, a través de un directo comunicado, lamentaba su comportamiento calificándolo de “inaceptable e inexcusable”. “La violencia en todas las formas posibles es venenosa y destructiva (…) Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma acerca de la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné impulsivamente. Me gustaría disculparme contigo de manera pública, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no reflejan el hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad” explicaba pidiendo perdón directamente a Rock.

A raíz de lo ocurrido ha salido a la luz la relación que unió a los Smith con Rock en los años noventa, una amistad que nació después de que Rock hiciera un cameo en la serie El príncipe de Bel Air, que protagonizaba Smith. También trabajó con Jada e incluso se llegó a hablar de una posible relación (no confirmada) entre ellos. La amistad se terminó en 2016 casualmente después de otra broma de Rock en los Oscar acerca de Jada. ¿Habrá una tercera?

