¿Podrían quitarle el Oscar a Will Smith?

Will Smith ha entonado el 'mea culpa' después de la bofetada que le dio al presentador Chris Rock durante los Oscar. La noche del incidente se diculpó con la Academia y el resto de sus compañeros nominados, pero el perdón al presentador tardó más de 24 horas en llegar. "La violencia, en cualquiera de sus formas, es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche fue inaceptable e indefendible... Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué”, han sido sus palabras. La Academia de Hollywood acaba de informar a través de un comunicado que condena la bofetada y ha anunciado que ha abierto una "investigación formal" contra el intérprete en la que estudiará futuras acciones.

"La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el show de anoche", reza el comunicado de la organización publicado por Los Angeles Times. "Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California", dice la nota. Según el medio The Hollywood Reporter, los principales mandatarios de la Academia se reunieron ayer para debatir las medidas a adoptar tras el altercado.

Durante la ceremonia el presentador realizó una broma sobre la esposa de Smith, la también actriz Jada Pinkett Smith, que sufre problemas de alopecia, algo que Chris Rock ha dicho que desconocía y se negó a presentar cargos contra el actor. El humorista la comparó con la teniente O'Neal, personaje que interpretó Demi Moore y que lucía la cabeza rapada, como ella la lleva ahora a causa de su dolencia. Al escuchar estas palabras el actor se levantó de su asiento y se dirigió al escenario propinando una bofetada con la mano abierta al cómico. Cuando regresó a su butaca increpó al presentador: "Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu j***** boca". A continuación el actor fue premiado con la estatuilla por su interpretación del padres de las tenistas Serena y Venus Williams en El método Williams y agradeció el galardón deshecho en lágrimas.

La bofetada de Will Smith ha generado cierto debate sobre si la organización debería arrebatarle o no el Oscar a Will Smith por su papel en El método Williams. Whoopi Goldberg, una de las gobernadoras de la Academia de Hollywood, se ha pronunciado y a pesar de señalar que la reacción del actor fue exagerada no cree que le quiten la estatuilla. "Reaccionó de forma exagerada", señala la oscarizada actriz de Ghost y admitió que el matrimonio Smith ya había sido blanco de las bromas en otras ceremonias de los Oscar. "Creo que tuvo uno de esos momentos en los que fue como [maldita sea], solo detente. Lo entiendo, no todos actúan de la manera que nos gustaría que actuaran bajo presión. Y se quebró”. En cuanto a las solicitudes para que la Academia le quite el Oscar a Smith, la protagonista de Sister Act manifestó: "No le vamos a quitar ese Oscar. Habrá consecuencias, estoy segura, pero no creo que eso sea lo que vayan a hacer, particularmente porque Chris [Rock] dijo: "No voy a presentar ningún cargo'".

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó a Variety que Rock se negó a presentar un informe policial relacionado con el altercado, y La declaración completa decía: “Las entidades de investigación de la policía de Los Ángeles están al tanto de un incidente entre dos personas durante el programa de los Premios de la Academia. El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, la policía de Los Ángeles estará disponible para completar un informe de investigación”.

El código de conducta de la Academia

The New York Post publicó el código de conducta de la Academia que se actualizó en 2017 debido a los casos de conducta sexual inapropiada en la industria a raíz del #Me Too. La carta que la Academia mandó a sus miembros decía así. "En la Academia no hay lugar para las personas que abusan de su estatus, poder o influencia de una manera que viola las normas reconocidas de decencia. La Academia se opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación por motivos de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad. El Consejo de Administración considera que estas normas son esenciales para la misión de la Academia y reflejan nuestros valores". "Los miembros también deben comportarse éticamente defendiendo los valores de la Academia de respeto a la dignidad humana, inclusión y un entorno de apoyo que fomente la creatividad", se mencionaba Y mostraba una postura firme sobre qué sucedería con los miembros que violen esos estándares o comprometan la integridad de la Academia: "La Junta de Gobernadores puede tomar cualquier acción disciplinaria (…) incluida la suspensión o expulsión”.

La Academia ha tomado la decisión de retirar a ciertas personas de sus nominaciones, pero nunca ha sucedido que a un premiado le retiren la distinción. Entretanto, debaten el castigo que se le impondrá a Will Smith -algunos sugieren vetarle de cara a las próximas entregas de premios-. Cierro es que el altercado ha generado un clima de desasosiego entre los miembros de la organización y solo queda esperar a ver cuál es la resolución.

