¡Qué mayores están! Los hijos de Elton John, inesperados protagonistas de la legendaria fiesta de su padre

Un año más, Elton John ha conseguido reunir a un buen número de estrellas en su tradicional fiesta de los Oscar, sin embargo, en esta ocasión ha habido una diferencia muy importante y es que el artista británico no pudo ser el anfitrión. Por primera después de todo este tiempo, Elton no acudió a la celebración pero tenía un motivo más que justificado, y es que coincidía con su gira, Farewell Yellow Brick Road, con la que está recorriendo diferentes ciudades del mundo. En su lugar, acudieron su marido, David Furnish, y sus dos hijos, Zachary, de once años y Elijah, de nueve.

Hacía mucho tiempo que no veíamos a los niños y es increíble lo que han crecido. David posó así de orgulloso frente a las cámaras con sus hijos, que iban vestidos de manera idéntica con traje de color azul marino, camisa blanca y corbata de lunares rojos. Además, sus chaquetas estaban personalizadas con sus nombres bordados en uno de los bolsillos junto a un rayo de color amarillo, además de un sable y dos estrellas.

"Muy triste por perderme estas fotos familiares de la fiesta esta noche con David Furnish, Lady Gaga y los chicos... pero os envío mi amor a todos y gracias por apoyar a la Fundación Elton John contra el Sida. ¡Significa mucho para nosotros!", ha escrito el intérprete de Don't go breaking my heart en sus redes sociales, donde ha publicado una foto de su familia posando con su gran amiga, Lady Gaga. Los niños se mostraron en todo momento muy sonrientes y protagonizaron imágenes entrañables con la cantante, que no dejó de achucharles.

El pasado 25 de marzo, Elton John cumplió 75 años y quiso celebrarlo de una forma muy especial. El artista británico escribió una carta dedicada a sus dos hijos que fue publicada en la revista Time, en la que habla del "viaje" que comenzó hace 12 años con su marido "cuando decidimos formar una familia". "Mi mayor deseo es que mis hijos crezcan en un mundo libre de conflictos y juicios, llenos de amor y unidad. Seguiré luchando y defendiendo hasta que cada niño, cada persona, en todas partes, tenga la misma oportunidad", dijo haciendo referencia a la labor que lleva haciendo desde hace tantos años con su Fundación.

En la carta, Elton escribe: "Ahora tenéis 11 y 9 años ahora, y cuando yo tenía vuestra edad, no podía imaginarme a dónde me llevaría la vida. Echando la vista atrás en estos últimos 75 años, hay muchas cosas de las que estoy orgulloso", dice la leyenda de la música, asegurando que Zachary y Elijah son "los mejores regalos que me han dado". "Habéis llenado mi corazón con amor, y habéis dado un propósito a mi vida. Sois los logros de los que estoy más orgulloso, y os quiero tanto, tanto...". Su carta termina con algunos consejos que les quiere dar: "Ser uno mismo; recordar que lo que nos une es mucho más grande que lo que nos divide; cuidaos el uno al otro y tratad de ser parte de algo más grande que vosotros mismos; y nunca olvideis cuánto os queremos vuestro papá y yo".

No pudo contar con la compañía de su marido pero sí de un montón de celebrities que quisieron aportar su granito de arena en esta noche tan especial. Es el caso de la modelo Heidi Klum, que posó de lo más cariñosa con Tom Kaulitz, las actrices Nathalie Emmanuel y Lucy Hale, la diseñadora Donatella Versace, la cantante Tinashe o el bailarín Sam Asghari, al que no vimos acompañado de su novia, Britney Spears.

También disfrutaron de la velada Liam Payne y su novia, Maya Henry, la protagonista de This is us Chrissy Metz, Eric McCormack, Jane Seymour, Christina Hendricks, Sabrina Carpenter, Cassey Affleck, Petra Nemcova, Chris Pine, Ed Harris o Sofia Richie, a la que vimos por primera vez en un acto público junto a su nueva pareja, Elliot Grainge.

