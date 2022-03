Zendaya, una sirena moderna con su camisa 'cropped' y una superfalda de lentejuelas

¡Noche de fiesta en Hollywood! Después de dos años de alfombras rojas algo descafeinadas debido a la pandemia, por fin esta temporada vuelven las celebraciones por todo lo alto, y hoy tiene lugar una de las grandes citas a nivel mundial: la entrega de los Oscar. Por el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles han desfilado numerosas estrellas del séptimo arte, entre ellas, Zendaya, cuya presencia es siempre muy esperada debido a sus espectaculares estilismos. La protagonista de Dune ha dejado más que claro que no tiene miedo a innovar, y nunca deja indiferente a nadie con sus looks. En esta ocasión ha vuelto a hacerlo al apostar por un conjunto que se sale de las elecciones habituales en este tipo de citas, pero no por ello menos acertado.

VER GALERÍA

El abdomen es el nuevo escote

Apenas un par de semanas después de brillar con su estilismo en el último desfile de Valentino, Zendaya ha apostado por la firma italiana para la gran noche del cine. Eso sí, no se ha decantado por uno de los looks fucsias que se presentaron en aquella ocasión, sino que ha optado por un dos piezas de lo más original que vuelve a dejar clara la tendencia en auge que ni en el pecho ni en la espalda: ahora el escote se lleva en el abdomen. De esta forma, ha optado por una camisa blanca satinada de manga francesa y corte (muy) cropped que rompe con la estética tradicional de los estilismos de los Oscar, la cual ha combinado con una fabulosa falda brillante.

- Zendaya, la reina de los vestidos virales, se supera con su escote 'escorpión'

VER GALERÍA

Baño de lentejuelas

Se trata de una prenda de tiro alto (aunque a pesar de ello deja el estómago al descubierto) con cola, confeccionada en un tejido cuajado de pequeñas lentejuelas plateadas que dan mucho juego a la hora de posar. Como es habitual, ha completado con joyas de la casa Bvlgari, de la que es embajadora global, entre las que destacaban los brazaletes de diamantes en forma de serpiente pertenecientes a la línea de Alta Joyería que ha llevado en ambos brazos, así como los anillos en clave XL y la gargantilla a juego.

VER GALERÍA

Ha recogido su melena oscura en un moño alto de acabado desenfadado y ha optado por un potente maquillaje en el que destacaba la sombra de ojos plateada a juego con la manicura y, como siempre, sus características cejas marcadas.

- Los primeros invitados a la alfombra roja de los premios Oscar

VER GALERÍA