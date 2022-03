Penélope Cruz y Javier Bardem, a por su segundo Oscar

En la cumbre de sus carreras y con Hollywood rendido a sus pies, los nominados Penélope Cruz y Javier Bardem han hecho su aparición estelar en el alfombra roja de la 94ª edición de los Oscar. Con ellos volvió el glamour a Hollywood después de dos años de pandemia. Expectantes, muy sonrientes y de la mano posaron a las puertas del teatro Dolby de Los Ángeles. Son la pareja más esperada de los Oscar y "definitivamente la más sexy", como ha dicho Kirsten Dunst, otra de las actrices nominadas que junto a su novio, Jesse Plemons, ha entrado en el club de élite de las parejas sentimentales nominadas a los Oscar en un mismo año por sus brillantes interpretaciones en El poder del perro, una de las películas favoritas de la velada con un total de 12 nominaciones.

Tanto Cruz como Bardem están nominados a la preciada estatuilla y aspiran a su segundo Oscar: ella por Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, y él por Ser los Ricardo, de Aaron Sorkin. Todo un hito para España, algo extraordinario e histórico, como señalaron sus protagonistas. Bardem, más nervioso que Penélope quiere “que se lo lleve ella y, aparte, creo que tiene posibilidades reales", señalaba orgulloso. Pero independientemente de se lleven o no el galardón -los grandes favoritos son Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye y Will Smith por El método Williams, aunque siempre puede haber sorpresas-, aterrizaron dispuestos a divertirse en la gran fiesta del cine, de la que tienen amplia experiencia y que por fin ha retomado el glamour de sus mejores años tras la pandemia de coronavirus.

Penélope volvió a convertirse en una de las más elegantes de la noche con un impresionante vestido negro de Chanel con un ceñido corpiño y lazada al cuello a modo de pajarita, mientras que Javier Bardem también aposto por el siempre elegante negro y pajarita del mismo tono. Es la segunda vez que la pareja pasea de la mano por la alfombra roja de los premios de la Academia, la primera vez fue en 2011 apenas un mes después de haberse convertido en padres de su primer hijo Leo -su hija Luna nacería dos años más tarde, en julio de 2013-. Nunca hasta entonces la pareja se había dejado fotografiar abiertamente tan felices y sonrientes en un paseíllo de estrellas.

La estrella de Madres paralelas regresa a la alfombra roja por decimotercera vez y lo hace en unas circunstancias muy especiales: es su cuarta nominación después de Volver, Nine y Vicky Cristina Barcelona, con la que obtuvo el preciado galardón y en la que se enamoró hace quince años del que hoy es su marido, con una película de su amigo y director, Pedro Almodóvar y con su esposo, Javier Bardem, también nominado a los premios. No puede ser mayor el sueño del que no quiere despertarse. "Desde mi primera vez en Belle epoque, que fue un año mágico, estar aquí con una película de Pedro, en español y el mismo año que Javier, es surrealista y muy especial", ha señalado nada más pisar la alfombra roja.

Veintiocho años han pasado ya desde que Penélope pisara la red carpet por primera vez. Su primera aparición fue como parte del reparto de Belle Epoque, película de Fernando Trueba que se llevó un Oscar en 1994. En el caso de Bardem la primera vez que acudió a esta gala fue en el año 2001 cuando estuvo nominado por Antes que anochezca. Sin embargo, tuvimos que esperar hasta el año 2011 para verles desfilar juntos por primera vez. Además se cumplen exactamente 30 años desde que sus caminos se cruzaron por primera vez en la película de Bigas Luna Jamón, jamón, aunque su romance no comenzó hasta años después -el 2007 en el rodaje de la película de Woody Allen que le brindaría a ella el Oscar-.

Si de Raimunda en Volver, con el que fue nominada por primera vez en 2007, ya dijo que Almodóvar había dado un empujón a su carrera, su personaje de Janis en Madres paralelas, también por un papel en español del cineasta manchego, le ha supuesto el espaldarazo definitivo para llegar a la cumbre del cine mundial. "Esto es marca España", explicaba Bardem. Por su parte, el oscarizado actor de No es país para viejos también aspira a su segunda estatuilla por su interpretación de Debi Arnaz, el marido de Lucille Ball, la pionera del show televisivo en Estados Unidos. Su esposa en la ficción en el filme Nicole Kidman tampoco faltó a la ceremonia, y lo ha hecho acompañada de su marido, Keith Urban, con quien lleva quince años de feliz matrimonio.

Primer Oscar para España

Este año la presencia española es destacada. Son los Oscar más españoles de la última década. En el año 2007 se produjo el hito que casi se replica en esta edición cuando seis españoles optaron a la preciada estatuilla a la vez . Es esta edición, además de matrimonio Bardem, Alberto Iglesias lucha por el premio a la mejor banda sonora por el tema de Madres paralelas, con la que es su cuarta nominación tras las conseguidas por El jardinero fiel, Cometas en el cielo y El topo. "Estoy muy emocionado, creía que ba a estar tranquilo , pero entrar aquí impone", ha dicho nada más pisar la alfombra roja acompañado de su mujer. "Sería increíble ganar el Oscar. Con Pedro Almodóvar he aprendido cosas muy importantes para mi oficio. Estoy muy contento". El realizador español Alberto Mielgo, así como el productor Leo Sánchez, también llegaron dispuestos a disfrutar como grandes aspirantes a la estatuilla al mejor cortometraje animado por The Windshield Wipe (El limpiaparabrisas). Unos premios que han sido entregados antes de la la gala televisada junto con el de mejor cortometraje documental, mejor cortometraje, mejor montaje, mejor maquillaje y peluquería, mejor banda sonora, mejor diseño de producción y mejor sonido. Alrededor de la 01:30 de la madrugada se dio a conocer el primer Oscar para España. El limpiaparabrisas de Alberto Mielgo y Leo Sánchez se ha llevado el Oscar a mejor cortometraje animado por una historia sobre qué es el amor. ¡Bravo!