Javier Bardem habla orgulloso de ‘las posibilidades reales’ que tiene Penélope Cruz de llevarse el Oscar

Cuando apenas quedan horas para que se celebre la gala de los Oscar, Javier Bardem no puede disimular ni un ápice el cosquilleo que siente en los momentos previos a la gran cita que albergará este domingo el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.). Una noche para la historia en la que tanto él como Penélope Cruz están nominados en la categoría de mejor actor y actriz respectivamente, algo que no había ocurrido nunca antes en el mismo año para dos intérpretes españoles. El protagonista de Being the Ricardos, película por la que opta al preciado galardón, ha mostrado la enorme "alegría, placer y gratitud" que le embarga al "poder compartir esto con mi señora esposa", ha señalado, "porque el hecho de que sea así lo hace muy especial", confesaba desde la meca del cine al Telediario de La 1. Reconocía que está "absolutamente" más nervioso que su pareja, porque "yo lo que quiero es que se lo lleve ella y, aparte, creo que tiene posibilidades reales", subrayaba orgulloso.

No le falta razón a Javier Bardem en confiar que Penélope Cruz pueda llevarse el gato el agua, teniendo en cuenta que hay prestigiosos medios norteamericanos que la sitúan entre las favoritas. Además, y no menos importante, la actriz ya ha ganado destacados premios por su papel en Madres paralelas como fue la Copa Volpi en el pasado Festival de Venecia, el galardón de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos, o el de Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFCA). Todo ello sin olvidar que se quedó a las puertas de lograr el Goya 2022 gracias a la cinta de Pedro Almodóvar, así como el reconocimiento que otorga la Unión de Actores en nuestro país. En cualquier caso, no lo tendrá nada fácil nuestra actriz más internacional puesto que se las verá con nombres de la talla de Kristen Stewart (candidata por su papel de Diana de Gales en Spencer), Nicole Kidman, Olivia Coldman y Jessica Chastain.

En cuanto a las opciones de triunfo que tiene Javier Bardem, el actor sabe que en su categoría todas las miradas están puestas sobre Will Smith y su personaje en El método Williams. Por este motivo, el intérprete cuenta que está viviendo la ceremonia con más "tranquilidad" de la habitual y "presión cero", describía. Además, el hecho de que tanto él como Penélope hayan ganado un Oscar con anterioridad les quita en cierta manera esa "ansiedad" por saber si lo conquistarán. "El muñequito ya está en casa", comentaba entre risas el actor, que admitía eso sí la "ilusión" que hace cuando te lo dan. Al tener claro que esta vez el premio de la Academia de Hollywood no es para él, revelaba que no se ha preparado ningún discurso: "No llevaré nada, pero dicen que tengas algo siempre porque si de pronto salta la sorpresa, que en mi caso sería un milagro, luego apareces ahí con la cara de tonto y piensas: ¿ahora qué digo?", explicaba con humor. Por último, si se diera la campanada y subiera al escenario, Javier no tiene duda alguna de quien se acordaría: "Evidentemente, de mi madre", sentenciaba.

