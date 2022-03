Benedict Cumberbatch, así es la estrella consagrada que triunfa en el cine y en el amor

Loading the player...

A Benedict Cumberbatch el arte de la interpretación le corre por las venas. Nacido en Londres el 19 de julio de 1976, es hijo de los reputados actores británicos Timothy Carlton y Wanda Ventham, por lo que no es de extrañar que se haya convertido en uno de los intérpretes más consagrados de la industria del cine, optando por segunda vez en su vida y a pesar de su juventud a ganar un premio Oscar como Mejor Actor Protagonista este año. En su carrera cinematográfica destacan papeles como el de Sherlock Holmes o Doctor Strange y sus trabajos en películas como Spider-Man: No Way Home (2021) o en The Imitation Game (2014) que le valió a estar nominado al premio Oscar en 2015 como Mejor Actor, pero lo que no todo el mundo sabe es que Cumberbatch lleva siete años felizmente casado con la actriz Sophie Hunter, con quien se ha convertido en una de las parejas más queridas y estables de Hollywood. ¿Quieres conocer más detalles de la vida de Benedict Cumberbatch? ¡Dale al play!

El actor Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) salva a un repartidor del ataque de cuatro agresores

Valentino desvela el vestido de novia de Sophie Hunter, semanas después de su boda junto a Benedict Cumberbatch