Francisco Rivera responde a las polémicas palabras de Kiko sobre su relación

Kiko Rivera se ha mostrado más claro que nunca sobre su actual relación con sus tres hermanos. Y mientras que tendió una mano a Isa, con quien asegura no tener ningún problema, y afirmó que Cayetano es muy importante para él, marcó las distancias con Francisco: "Me he criado sin mis hermanos, pero ahora mismo no podría vivir sin mi hermano Cayetano, pero sí podría vivir sin Fran. No le deseo nada malo, pero tú en tu vida y yo en la mía", declaró en el podcast Poco se habla, de Xuso Jones y Ana Britten. Ahora, el propio torero le ha respondido, como puedes ver en este vídeo.