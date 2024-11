Risto Mejide hace oficial su relación con la actriz Grecia Castta, 21 años menor que él, y posa junto a ella por primera vez

Risto Mejide ha convertido la gala de las Antenas de Oro en el escenario perfecto para confirmar oficialmente su relación con la actriz Grecia Castta. La pareja ha hecho su primera aparición pública, posando juntos y dejando claro que su relación ya no es solo un rumor. Aunque siempre ha sido muy reservado con su vida privada, Risto no ha ocultado su complicidad con la madrileña, mostrándose atento y protector durante toda la velada. La actriz, visiblemente feliz, se sinceraba por primera vez ante los medios, compartiendo algunos detalles de su historia de amor con el popular presentador.

© GTRES

Su debut como pareja ha sorprendido a todos ya que su romance salía a la luz hace menos de un mes. Tras terminar su relación con la farmacéutica Natalia Almarcha, Risto fue fotografiado disfrutando de un romántico plan con Grecia por las calles de Madrid. La cita, que comenzó en el Auditorio Nacional, terminó con un paseo en el que se dejaron ver cogidos de la mano, derrochando cariño. Este nuevo capítulo amoroso del presentador, 21 años mayor que su pareja, ha despertado una nueva ilusión en su vida que afronta con naturalidad y centrado en su felicidad.

© GTRES

© GTRES

Grecia Castta, de 30 años, no solo ha captado la atención por su relación con Risto, sino también por su prometedora carrera en el mundo del cine y la televisión. Desde su debut en Torrente 5, ha formado parte de grandes producciones, además de trabajar en series de éxito como La que se avecina, Servir y proteger o El príncipe. A partir de ahora, no solo se hablará de su talento para la interpretación, sino también de la relación que comparte con el famoso juez de Got Talent.