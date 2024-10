Risto Mejide anuncia su retirada como jurado de 'Got Talent': 'Tengo los días contados'

Risto Mejide ha presentado este jueves su próximo proyecto, Demos: El gran sondeo, del cual podremos disfrutar a partir del próximo miércoles 23 a las 22:50. Se trata de la nueva apuesta de Mediaset y será emitido en la franja horaria de máxima audiencia. Además, el publicista ha adelantado que dejará de formar parte del jurado de Got Talent España, programa al que pertenece desde su segunda edición en 2017.

"Como jurado de talent shows tengo los días contados, ya no me apetece seguir", ha declarado Risto, quien también ha confesado que la próxima edición de Got Talent España será la última de la que forme parte. Se despedirá en 2025 de forma definitiva con los espectadoras del talent, en el que lleva ocho años ejerciendo de jurado. Ha querido subrayar que, aunque se aleje de este tipo de formatos, le encanta grabarlos y considera su experiencia en ellos maravillosa. Su extensa experiencia en programas como Factor X, Operación Triunfo o Tú si que vales le ha permitido convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión. Risto aterrizó en Got Talent España en su segunda temporada tras la salida de Jesús Vázquez, y desde entonces ha estado presente en todas las ediciones hasta la fecha, lo que le consolida como el juez más veterano del programa junto a Edurne, quien se despidió del programa de talentos en su novena temporada.

"Algo que me gusta mucho, y que he descubierto gracias a Todo es mentira y Chester es escuchar. Me siento capacitado ahora, después de 18 años, de poder hacer este tipo de formatos. Hace 18 años obviamente eso habría sido imposible. Me gusta esa idea, quiero tirar mi carrera y ese es mi reto ahora", ha confesado. Ha matizado que los programas mencionados le han ayudado a evolucionar como presentador y afirma que le han ayudado a enamorarse de la televisión , aunque en programas donde se le permita hacer "escucha activa", ya que considera que "hay un déficit de escucha tanto en la televisión como en la vida en general".

Demos, la gran apuesta de Mediaset para el prime time

Demos: el gran sondeo es la nueva apuesta para el prime time de Telecinco. Con Risto como conductor y producido por Fremantle y Vodevil, casi 300 ciudadanos anónimos participarán en un sondeo en directo donde no habrá ningún tipo de filtro, ya que el objetivo principal es conocer qué asuntos son los que más le preocupan a la sociedad.