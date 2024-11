'Stranger Things': todo lo que sabemos sobre la temporada final de la serie de Millie Bobby Brown

Stranger Things llega a su fin con su quinta temporada, cerrando así un ciclo que ha mantenido a los fans enganchados durante casi una década. Tras ser una de las series más exitosas de Netflix, diremos adiós a la historia sobrenatural de Eleven, a quien da vida Millie Bobby Brown, Mike, interpretado por Finn Wolfhard y el resto de los habitantes de Hawkins, Indiana. Aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta de estreno, sí sabemos que la última entrega llegará en 2025. Para ir abriendo boca y hacer más llevadera la espera, el gigante del streaming ha lanzado un primer avance, prometiendo más caos, criaturas aterradoras y una buena dosis de nostalgia ochentera.

Para conmemorar el 6 de noviembre de 1983, conocido como el 'Día de Stranger Things', por ser la fecha en la que Will Byers (Noah Schnapp) fue abducido al Mundo del Revés, dando inicio a los eventos que han impulsado la trama de la serie, Netflix ha compartido un video donde revela los títulos de los ocho últimos episodios con los que concluirá esta exitosa ficción. Y aunque en muchas series los nombres de los episodios no aportan mucho, en este caso, como ya ocurrió en entregas anteriores, ofrecen pistas valiosas sobre hacia dónde podrían dirigirse los acontecimientos.

Los ocho episodios finales de Stranger Things se distribuyen en un orden que empieza con Al rescate. Le sigue La desaparición de..., donde el nombre del protagonista permanece oculto. Los seguidores rápidamente se dieron cuenta de que este título hace referencia al capítulo inicial de la serie, La desaparición de Will Byers, y no han tardado en especular sobre la identidad de la nueva víctima. Una de las teorías más comentadas apunta a la posibilidad de que se trate de Holly Wheeler, la hermana menor de Mike, quien esta temporada podría estar interpretada por Nell Fisher, la actriz de Evil Dead Riser. No obstante, Netflix aún no ha confirmado esta información.

Las especulaciones continúan con los siguientes episodios. La trampa de Turnbow parece hacer referencia a Turnbow Land Development & Realty, una empresa ficticia que aparece en la trama. Luego siguen Hechicero y Fuga de Camazotz, mientras que Plan de choque, probablemente, aluda a la estación de radio local de Hawkins, WSQK.

El nombre del sexto capítulo, El puente, podría ser el más intrigante, ya que muchos lo interpretan como una posible conexión entre los diferentes mundos que se exploran en la serie. Y, por último, El mundo del derecho pone el broche de oro a la ficción con una contraposición al Mundo del Revés, el universo paralelo que ha sido una constante amenaza para los habitantes de Hawkins desde el principio. Este título también parece hacerse eco del último episodio de la primera temporada y, tal vez, sería la manera de cerrar el círculo.

En el vídeo compartido por Netflix, de apenas un minuto de duración y ambientado con la música de la serie, se puede leer "en otoño de 1987, empieza la aventura final", lo que revela un dato importante: la nueva entrega contará con un salto temporal, ya que los hechos se desarrollarán cuatro años después de los eventos de la primera temporada, estrenada hace ya ocho años, en 2016.

La entrega final de la serie ha sido mantenida bajo un estricto control de confidencialidad por Netflix, que solo ha revelado algunos detalles clave. El elenco original regresará al completo con Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Joe Keery, Sadie Sink, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Maya Hawke y Jamie Campbell Bower, entre otros. Además, se han confirmado algunas nuevas incorporaciones como la de Jake Connelly y Alex Breaux.

También se ha dado a conocer que Frank Darabont, el creador detrás de proyectos como The Shawshank Redemption y la primera temporada de The Walking Dead, dirigirá dos de los episodios de esta nueva entrega. Esta será la primera vez en 11 años que Darabont trabaja en de una serie de televisión o en una película.

Con todos estos detalles revelados y las expectativas por las nubes, Stranger Things promete un desenlace épico para sus seguidores. La serie no solo ha sido un éxito por sus criaturas sobrenaturales y sus tramas, sino también por su capacidad para rendir homenaje a los 80´s mientras crea momentos que nos mantienen al borde del asiento. A lo largo de los años, ha dejado una huella imborrable en la cultura pop. En 2025, llega a su fin, ¿estás listo para la última aventura?