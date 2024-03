Joe Keery (Stranger Things) se convierte en un fenómeno viral tras desvelarse su faceta más desconocida

Es uno de los actores más recordados de Stranger Things por su papel de Steve Harrington, aunque esconde mucho más que su talento para la interpretación. El actor Joe Keery, de 31 años, acaba de sorprender a sus seguidores con una faceta del todo desconocida hasta ahora. Ha sido gracias a un trend de TikTok como el artista ha demostrado que además de actuar bien, tiene madera de músico. Y es que, además de actuar, Joe formó parte de la banda de rock, Post Animal, que tiene un sonido similar al indie de los grupos Twin Peaks y Whitney.

Los usuarios de la citada red empezaron a utilizar una canción titulada End of Beggining, un tema publicado en 2022 por un artista llamado Djo que habla de la ciudad de Chicago. "And when I’m back to Chicago I feel it / Another version of me, I was in it" (Cuando vuelvo a chicago lo siento / otra versión de mí, estaba allí) dice la letra. Los usuarios han puesto estas notas a clips con una atmósfera melancólica en los que se ven imágenes de la ciudad, que saca de ellos lo mejor de sí mismos según cuentan.

La cuestión es que muchos de los que han utilizado este tema no sabían que quien lo cantaba era Joe, que se confiesa entusiasmado de que se haya convertido en viral. "Es una locura comprobar la reacción a la canción. No he avanzado del todo, pero lo he sacado y estoy en paz con eso, así que verlo ahora tomar una nueva vida me ha hecho reflexionar de nuevo sobre aquel momento" asegura en People. La canción se ha colado en el Top 40 del Hot 100 de Billboard, una lista en la que es la primera vez que entra el intérprete, que en su faceta musical luce una imagen distinta a la que tiene en la serie. Aparece en algunos de sus vídeos con una larga melena rubia y gafas de sol, un aspecto con el que desde luego es complicado reconcerle a simple vista.

El actor debutó en la música con el grupo de rock psicodélico Post Animal, que lanzó su primer EP Post Animal Perform the Most Curious Water Activities en 2015. En 2018 vio la luz su primer álbum de estudio, When I Think Of You In A Castle, y en 2019 se lanzó en solitario con el nombre de Djo, pues los compromisos con la serie Stranger Things le impedían salir con el grupo de gira. Su primer álbum se publicó ese año con el título de Twenty, Twenty. En 2022 grabó la canción que ahora se ha viralizado en redes y que en solo tres días ha acumulado más de 500.000 visitas en Youtube. El artista Djo tiene actualmente una media de 25,5 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Stranger Things es una serie de ciencia ficción y suspense que cuenta la historia de un pueblo que, a raíz de la desaparición de un niño, desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña. Entre los actores que aparecieron en la ficción están Winnona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown y Joe Keery, entre otros. La ficción tiene cuatro temporadas y está pendiente el estreno de una quinta, que verá la luz en 2025.