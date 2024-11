La reacción de María del Monte al embarazo de Isa Pantoja

Un año después de convertirse en marido y mujer, Isa Pantoja y Asraf Beno están esperando su primer hijo en común. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por el matrimonio, que desde hace tiempo quería dar un hermano a Albertito, el hijo que ella tuvo junto a Alberto Isla en 2014. También desde su entorno han reaccionado con alegría e incluso Kiko Rivera e Irene Rosales, con quienes no tiene relación, los han felicitado públicamente. La última en reaccionar al embarazo de la colaboradora televisiva ha sido su madrina, María del Monte.

"Sin lugar a dudas, que a la vida lleguen personas es un acto extraordinario. Lo malo es que se vayan", comenzó diciendo la cantante. "Es una cosa preciosa, que venga gente al mundo siempre es bonito, que venga bien", deseó al bebé de Isa y Asraf, quienes se conocieron en 2018 durante su participación en Gran Hermano VIP. Además, cuando el reportero le recordó la frase de la colaboradora de televisión sobre que este embarazo "le ha salvado la vida", ha contestado que considera que en la vida "todo tiene su momento".

Cuando los medios de comunicación le preguntaron sobre la felicitación de Kiko Rivera a Isa Pantoja y si cree que es una buena señal para que los hermanos acerquen posturas, contestó que "si ella está feliz y contenta, yo también". La cantante no especificó si se ha puesto en contacto con Isa en estos días porque "ya sabéis que mis cosas prefiero llevarlas yo". Además, declaró que para ella, lo más importante es que "el bebé venga bien, ya está".

Isa Pantoja prefiere un niño

Isa Pantoja ha acudido la mañana de este viernes, 15 de noviembre, al programa de TardeAR para hablar sobre su embarazo tras conocerse la feliz noticia. A pesar de que no ha desvelado el sexo del bebé, sí que ha confesado que "prefiero tener un niño porque me gusta el carácter de los niños, estoy acostumbrada a tener un niño, ya sé lo que me espera, tiro más a los chicos". Una idea que no comparte su marido, ya que Asraf prefiere una niña porque "en su casa son tres chicos, ya que tiene dos hermanos pequeños, Anuar y Monsif".

Sobre el nombre del bebé...

Joaquín Prat le ha querido preguntar si "¿podría llamarse Isabel?, a lo que Isa le ha contestado: "Me parece un nombre bonito, yo me llamo María Isabel, pero no sería tal cual". Al salir del programa de Telecinco, los compañeros de Europa Press le preguntaba a la influencer por este tema y ella comentaba: "Hay muchos nombres bonitos, españoles y árabes, pero tampoco estoy pensando en ese ahora mismo, yo ahora pienso en que pasen las semanas rápido porque se me está haciendo un poco lento".

Las felicitaciones de su familia

Kiko Rivera fue el primer miembro del clan Pantoja en felicitar de manera indirecta a su hermana: "Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte" , escribió en su stories, terminando con un sobrio "Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud" terminaba diciendo Kiko. Por su parte, Irene Rosales les mandó también un mensaje: "Quiero darle desde aquí la enhorabuena a los dos, tanto a Isa como a Asraf, y que disfruten muchísimo de esta etapa que es súper bonita, y hay que disfrutarla muchísimo". Por último, Anabel compartió una preciosa instantánea con su prima que acompañó de las siguientes palabras: "Ya sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición más a la que esperar y adorar. Os deseamos todo lo mejor en esta etapa tan bonita que vais a vivir. Os queremos la bebé y yo".