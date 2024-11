Las palabras de Irene Rosales ante el embarazo de Isa Pantoja, ¿a un paso de la reconciliación?

Isa Pantoja ha acaparado todos los titulares tras anunciar que está esperando a su segundo hijo, el primero con su marido, Asraf Beno. La hija de la cantante andaluza, ya es madre de un niño de diez años llamado Alberto fruto de su relación pasada con Alberto Isla. Una feliz noticia a la que enseguida reaccionó Anabel Pantoja, quien compartió una instantánea con su prima que acompañó de las siguientes palabras: "Ya sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición más a la que esperar y adorar". A pesar de no tener relación con su hermano, Kiko Rivera — con quien rompió lazos, al igual que con su madre — ha sorprendido publicando el siguiente mensaje en el que no nombra a la colaboradora de televisión directamente: "Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte". La última en trasladar su enhorabuena ha sido Irene Rosales, que le ha dedicado unas sinceras palabras. Su declaración completa en el vídeo.