La gala de los Premios Oscar 2025 ya tiene presentador: el humorista Conan O'Brien

La gala de los Premios Oscar 2025 ya tiene presentador. Tras dos años consecutivos con Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias, la Academia de Cine de Estados Unidos ha confirmado este viernes, 15 de noviembre, que el humorista Conan O'Brian sucederá a Jimmy en la 97ª edición. La cita más esperada de la industria cinematográfica se celebrará la madrugada del 2 al 3 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

© Getty Images

"Estamos encantados y honrados de tener al incomparable Conan O'Brien como presentador de los Oscar este año. Es la persona perfecta para ayudar a liderar nuestra celebración mundial del cine con su humor brillante, su amor por las películas y su experiencia en televisión en vivo", han sido las palabras de la presidenta de la Academia, Janet Yang, y del director ejecutivo de la misma, Bill Kramer, con las que han anunciado al guionista como presentador.

Han finalizado el comunicado alabando las increíbles cualidades de Conan frente a la audiencia: "Su notable capacidad para conectar con el público unirá a los espectadores para hacer lo que los Oscar hacen mejor: honrar a las películas y a los cineastas espectaculares de este año".

© Getty Images

Los productores ejecutivos de los galardones, Raj Kapoor y Katy Mullan, han compartido su ilusión, deshaciéndose en halagos hacia el humorista. "Conan tiene todas las cualidades de un gran presentador de los Oscar: es increíblemente ingenioso, carismático y divertido y ha demostrado ser un maestro de la televisión de eventos en vivo. Estamos ansiosos por trabajar con él para ofrecer un programa nuevo, emocionante y festivo para la noche más importante de Hollywood".

Una impecable trayectoria

Conan es uno de los presentadores indiscutibles de los formatos de entrevistas nocturnos, conduciendo con éxito programas como Late Night with Conan O'Brien, The Tonight Show with Conan O´Brien o Conan. Antes de estar al frente de los late night trabajó como guionista en el mítico Saturday Night Live (SNL). Además, también ha formado parte del equipo de escritores de Los Simpson. Actualmente, presenta su propio podcast, llamado Conan O'Brien Needs a Friend.

© Getty Images

Es considerado uno de los mejores humoristas del panorama internacional, con un total de cinco premios Emmy en la categoría de Prime time y más de 31 nominaciones a lo largo de su carrera en los mencionados galardones.

© Getty Images

Su mujer, Liza Powell, le acompañará en esta nueva aventura. Se conocieron en 1999 gracias a uno de los programas de Conan, Late Night with Conan O'Brien, ya que para un segmento de este mismo tuvieron que grabar en la agencia de publicidad donde Liza trabajaba. Unos años más tarde, en enero de 2002, se dieron el 'sí, quiero' en el pueblo natal de la escritora en Seattle. En octubre de 2003 dieron la bienvenida a su primogénita Neve (21), y en noviembre de 2005, recibieron con los brazos abiertos a su hijo Beckett (19).