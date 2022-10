Jimmy Kimmel habla de las operaciones a corazón abierto de su hijo de cinco años

El presentador de la televisión estadounidense Jimmy Kimmel ha hablado sobre su hijo de cinco años Billy, que ha sido operado en dos ocasiones a corazón abierto y tendrá que someterse a una tercera intervención El humorista asistió junto a su esposa Molly McNearney a la gala del Children's Hospital Los Angeles, donde abogó por el trabajo que está haciendo este hospital con su hijo, y aprovechó para contar cómo se encuentra el pequeño de su afección cardíaca.

"Billy está muy bien. Es perfectamente normal. No debería decir que es normal, no es un niño normal..., pero su corazón está bien", bromeó Kimmel. "Está un poco chiflado, eso es todo lo que nos preocupa en este momento. Le está yendo muy bien. Todavía tiene que someterse a otra cirugía", señaló sobre el largo proceso de su afección cardiaca.

No obstante, el conductor de El show de Jimmy Kimmel quiso precisar que su hijo Billy no es diferente al resto de compañeros de edad. "La gente, creo que dudan mucho en preguntarme sobre él, y dicen: '¿Está bien?' Y, sinceramente, no es diferente físicamente a cualquiera de los otros niños", explicó. "Él puede practicar deportes, no quiere, pero puede. Siempre está bailando y saltando, y luchamos todo el tiempo".

Padre de cuatro hijos

Él está bien, a excepción de lo que está pasando con su corazón", añadió el comunicador, que es padre de dos niños junto a su esposa, Molly McNearney, Jane, de ocho años, y Billy, de cinco, y tiene otros dos hijos de su anterior matrimonio con Gina Maddy, Katie, de 31 años, y Kevin, de 29.

Y aprovechó para expresar la gratitud que siente hacia los médicos que salvaron la vida de su hiijo. "Children's Hospital aquí en Los Ángeles: es un gran lugar para que los padres traigan a sus hijos cuando sea necesario, pero también es un gran lugar porque capacitan a médicos y enfermeras no solo de todo el país, de todo el mundo. Es un lugar al que vienen, aprenden cómo hacer esto, y ayudan a todos, no solo en Los Ángeles".

"Hay algunas cosas malas de ser famoso, y hay algunas cosas buenas, y una de las mejores cosas de esto, es que tú iluminas a estas personas que realmente son las estrellas", compartió Kimmel. "Cuando puedes hacer algo por el hijo de alguien, se convierten en las personas más importantes del mundo, y para mí, estas personas lo son".

Contaba entre lágrimas la enfermedad de su hijo

Recordemos el vídeo de Jimmy Kimmel con los ojos llenos de lágrimas al confesar que su hijo había nacido con un enfermedad cardiaca congénita. El pequeño sufría Tetralogía de Fallot con atresia pulmonar, una combinación de cuatro defectos cardíacos congénitos con atresia pulmonar, que dificulta el movimiento de la sangre por el corazón y los pulmones, y tuvo que ser operado tres días después de nacer. El presentaddor habló sin poder contener el llanto sobre esta prueba "aterradora" en su programa de entrevistas El show de Jimmy Kimmel y trasladó a la audiencia que la intervención había sido "un éxito". “Fueron las tres horas más largas de mi vida", recordó, "pero fue un éxito". A los siete meses el pequeño tuvo que someterse a una segunda operación, que también fue bien, y permanece a la espera de una tercera.

Kimmel en el último cumpleaños de su hijo publicó una foto del niño soriendo frente a una tarta de cumpleaños. "Feliz quinto cumpleaños a nuestro pequeño loco. Estamos eternamente agradecidos con los brillantes médicos y enfermeras de @ChildrensLA y @CedarsSinai por salvar la vida de Billy y a aquellos de ustedes cuyas donaciones, oraciones y pensamientos positivos significaron todo. Por favor, apoyen a las familias que necesitan atención médica".