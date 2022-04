Jimmy Kimmel celebra el 5º cumple de su hijo: 'Gracias a los médicos que le salvaron la vida'

Jimmy Kimmel no tiene palabras para expresar la gratitud que siente ante la recuperación de su hijo. El pequeño Billy ha cumplido cinco años y el presentador estadounidense solo tiene palabras de agradecimiento a los médicos que le salvaron la vida, después de que naciese con una enfermedad cardiaca congénita. "Feliz quinto cumpleaños a nuestro pequeño loco. Estamos eternamente agradecidos a los brillantes médicos y enfermeras del Children Hospital de Los Ángeles y del Cedars Sinai por salvar la vida de Billy", escribió junto a una foto de su hijo soplando las velas de la tarta.

El humorista continuó su mensaje expresando la solidaridad con aquellas personas que sufren por la enfermedad de algunos de sus hijos. "Y para aquellos cuyas donaciones, oraciones y pensamientos positivos significaron todo. Por favor, apoyad a las familias que necesitan atención médica", comentó, en relación a la complicada situación que atraviesa Estados Unidos con su sistema sanitario. "Si tu bebé puede morir, no debería importar el dinero que tienes", señaló en su día el presentador.

Kimmel y su esposa, Molly McNearne, dieron la bienvenida en abril de 2017 a Billy, un bebé que nació con un defecto cardíaco congénito y tuvo que ser operado de urgencia a corazón abierto tres días después de nacer. El pequeño sufría Tetralogía de Fallot con atresia pulmonar, una combinación de cuatro defectos cardíacos congénitos con atresia pulmonar, que dificulta el movimiento de la sangre por el corazón y los pulmones.

El conductor habló entre lágrimas sobre esta prueba "aterradora" en su programa de entrevistas El show de Jimmy Kimmel y trasladó a la audiencia que la intervención había sido "un éxito". “Fueron las tres horas más largas de mi vida", recordó, "pero fue un éxito". A los siete meses el pequeño tuvo que someterse a una segunda operación, que también fue bien. Es posible que en el futuro tenga que volver a pasar por quirófano, pero Jimmy asegura que se encuentra bien y mejorando, y que se siente agradecido por que todo haya salido bien.

A raíz de los problemas médicos de su familia, Kimmel se interesó y comenzó a colaborar con la atención médica en Estados Unidos. El artista ha escrito cinco libros infantiles, entre ellos el cuento The Serious Goose, cuya recaudación fue íntegramente destinada a los hospitales infantiles, así como un libro junto a Jennifer Lopez titulado Con Pollo: A Bilingual Playtime Adventure.

Además de su hijo Billy, Kimmel y su esposa McNearney, que contrajeron matrimonio en 2013, tienen otra hija, Jane, de siete años. Kimmel también es padre de otros dos hijos de su anterior matrimonio con Gina Maddy, su hija Katie, de 30 años, y su hijo Kevin, de 28. La mayor es conocida por su destreza en el mundo artístico. Como actriz, apareció en The Man Show y Yanquis manivela, al gual que es hermano Kevin, y es coleccionista de arte. Después de estudiar en The School of the Art Institute en Chicago, descubrió su pasión y desde entonces se ha convertido en una artista y diseñadora de cerámica. Se casó con el músico Will Logsdon y el día de su boda se vió al presentador bailando con su hija. Kevin Kimmel ha encaminado sus pasos en el mundo del espectáculo y ha trabajado como técnico de sonido y asistente de producción.

