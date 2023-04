El debut de Ana de Armas en 'Saturday Night Live': mucho más que un monólogo en 'spanglish'

Ana de Armas vivió una noche mágica como presentadora de Saturday Night Live, el prógrama de humor mítico de la televisión estadounidense. La actriz hispanocubana, que saltó a la fama en España como una de las protagonistas de El Internado, logró un hito en Hollywood al ser la primera actriz cubana nominada a un Oscar por interpretación de Marilyn Monroe en Blonde. Gracias a su popularidad la intérprete, de 34 años, ha tenido la oportunidad de presentar uno de los programas de mayor aceptación de la NBC. Si en los Oscar descubrimos cómo el acento inglés se ha apoderado de esta belleza latina, que llegó a Los Ángeles sin saber nada de inglés, ahora ha demostrado lo bien que lo habla y ha contado con orgullo que en apenas tres semanas logrará la nacionalidad estadounidense.

"Gracias, gracias. He tenido un año increíble y estoy muy feliz de estar aquí presentando el programa de esta noche”, dio comienzo a su monólogo en castellano. Aunque rápidamente cambió al inglés, un idioma con el que parece estar muy familiarizada. "Ahora hablo inglés, pero no lo hablaba cuando llegué a los Estados Unidos. Yo nací en Cuba y vine a Estados Unidos cuando tenía 26 años. Y aprendí inglés de la forma en que todos los que vienen a este país lo hacen: viendo 'Friends'. ¿Quién hubiera pensado que el mejor tutor de inglés sería Chandler Bing? [papel interpretado por Matthew Perry]”, bromeó la actriz de Sin tiempo para morir. "Es decir, míradme ahora: ¿Podría ser mejor en inglés?", continuó haciendo gala de su sentido del humor.

La estrella de Blade Runner 2049 desveló que está a punto de recibir la nacionalidad estadounidense, en apenas tres semanas. "Estoy orgullosa de obtener la nacionalidad porque cuando me mudé aquí todo el mundo fue muy acogedor conmigo", señaló De Armas que también tiene nacionalidad española y eligió para su debut en SNL un traje muy sexy de cuero. Entonces pasó a recordar una de las anécdotas que vivió nada más pisar suelo estadounidense. "Cuando hice mi primera película en Estados Unidos, 'Hands of Stone' tuve la oportunidad de trabajar con Robert De Niro. Y un día en el rodaje, me dijo 'Puede que pronto vaya a Cuba. Si voy, saludaré a tu familia'. Incluso me pidió su número de teléfono”. Pero yo me olvidé por completo de esto y un día, de repente, me llama mi padre. Estaba histérico. Yo le dije: 'Papá, ¿qué pasa?'. Y él me contestó: 'Robert De Niro acaba de venir a verme al trabajo'", contaba con emoción. "Fue un gesto muy amable y he tenido la suerte de trabajar con actores que me han apoyado mucho. Mi padre estaba muy orgulloso de mí y estaría muy orgulloso de verme aquí hoy en este plató. Me siento muy afortunada de estar aquí”.

A su vez recordó el día en que su nombre apareció en un crucigrama de The New York Times. "Todo el mundo me escribió para decime 'lo conseguiste', y yo pensé 'lo hice', pero hace un par de meses alguien me llamó para decirme que quería que presentara SNL y para mí fue un shock, un entusiasmo", destacó y quiso concluir su monólogo repitiendo la misma frase que le hicieron decir en inglés en su primer casting. "I beg you pardon (le ruego me disculpe)", pronunció entre la risa y la ovación del público.

A continuación la actriz de Ballerina y Ghosted -sus dos próximos proyectos- pasó a realizar uno de sus sketch con la cantante Karol G, artista de la canción TQG con Shakira. Ana de Armas aparece como una alumna en una clase de español en la que el profesor acaba viéndose obligado a abandonar el aula ante las interrupciones de la joven, que matiza cada cosa que dice, recordando que ella es de Cuba. En ese momento, la actriz decide presentarles a otra profesora que les enseñará español de una forma más eficiente, y no es otra que Karol G, que acaba enseñando a los alumnos el abecedario bailando a ritmo de reguetón.