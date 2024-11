Descubre la nueva vida de Melissa Villarreal tras su boda con Eduardo Zouein

No hay duda de que está viviendo uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional. Seis meses después de su romántica boda, Melissa Villarreal nos confiesa que está feliz y disfrutando al máximo de esta nueva etapa junto a su marido, el empresario Eduardo Zouein, con el que está ultimando los detalles de su inminente mudanza. La creadora de contenido y fundadora de la firma de moda The Villã Concept junto a su hermana, Grace Villarreal, nos recibe con motivo de la presentación de 'Black & White', la nueva colección Alta Joyería de Rabat. Hablamos de su vida de casada, de todos los proyectos que están por venir y, por supuesto, de sus planes de ser mamá. Melissa se ha convertido en un referente gracias a su elegancia clásica y su espíritu emprendedor, pero ella tiene claro que el 'secreto' de su éxito va mucho más allá.

© Roberto Sastre

⁠Los diamantes son los grandes protagonistas de esta colección, ¿en qué ocasiones te gusta llevarlos?

¡Los diamantes son tan maravillosos que hay que llevarlos siempre! Todas las ocasiones son buenas para lucir un buen diamante, solo hay que ir midiendo el tamaño y el estilo dependiendo de la ocasión. Soy de llevar mis pendientes 'dormilonas' en mi día a día, al igual que mi anillo de pedida. Para un evento especial, me pondría sin lugar a dudas los pendientes de diamantes que lucí en mi boda

Si abrimos tu joyero, ¿qué vamos a encontrar?

En los últimos años, mis padres han sido de regalarnos pequeñas joyas, piezas especiales para recordar ese año especial… así que tengo varios anillos especiales. Soy de llevar anillos siempre, me encantan, y, en cambio, soy más discreta en cuanto a pendientes. Siempre en mi día a día apuesto por unos muy finos o pequeños

¿Cuál es tu pieza favorita o la que tiene un significado más especial?

Tengo piezas muy especiales por su valor emocional: mi anillo de esmeralda que me recuerda a mi hermana porque lo llevamos igual, los pendientes de mi boda o mi anillo de pedida. Esas diría que son mis piezas más especiales

⁠¿Tienes algún referente fashion o alguien que te inspire?

Me inspira mi madre, sabe reconocer muy bien cuando una prenda es una buena 'inversión'. Me inspira su manera tan natural de ser elegante. Por supuesto, hay muchos perfiles que me inspiran en mi día a día. Siempre menciono a Leandra Medine, porque creo que sabe 'darle una vuelta' a las prendas conservando el buen gusto, y no necesariamente cayendo en la tendencia actual del 'más es más'

⁠No hay duda de que tú inspiras a todos tus seguidoras, ¿cuál crees que es el éxito de tus looks?

Creo que mis seguidoras pueden recrear con sus prendas actuales muchos de mis looks. Por otro lado, creo que mis consejos suelen ir de la mano con compras 'conscientes' y compras de elementos para crear un buen fondo de armario. Doy mucha vida y usos a la misma prenda, y creo que eso es algo muy práctico a la hora de seguir la moda

© Roberto Sastre

⁠¿Te lo piensas mucho a la hora de compartir una foto o un vídeo?

En líneas generales, diría que mi contenido es como yo, bastante espontáneo. Me gusta guardar una estética, pero no me tiro horas organizando las fotos. Creo que ya consigo hacerlo de manera bastante natural. A nivel de contenido, siempre te piensas un poco más en el que quizás cuentas algo personal o eres más vulnerable, pero, por lo general, soy bastante natural y lo pienso poco

¿Qué es lo que tienes en cuenta o a qué das más importancia?

En ser yo y sentirme cómoda y satisfecha con el contenido que estoy compartiendo, sobre todo cuando es contenido orgánico. Es cierto que, al trabajar con marcas, muchas veces tienes que ceñirte a sus peticiones, y es normal, pero cuando se trata de contenido orgánico y personal, busco siempre disfrutarlo y que enseñe mi esencia al máximo

⁠También compartes tu día a día, temas relacionados con tu vida personal, tus preocupaciones... ¿Crees que es importante mostrar también ese lado que, por decirlo de alguna forma, os 'humaniza' a las influencers?

Totalmente. Además, creo que es lo que engancha a una persona a seguir a un creador de contenido. En mi opinión, un perfil bueno y potente es un perfil que sabe navegar bien entre transmitir un contenido de actualidad y de calidad y mostrar también partes especiales y únicas de su vida personal, hablar desde el corazón, conseguir que el seguidor piense "yo también"

⁠Hace unos días hablamos contigo y nos contabas que seguías viviendo una luna de miel tras tu boda, ¿dirías que estás en tu mejor momento?

Hemos tenido la suerte de viajar un montón desde que nos casamos y realmente estamos felices y disfrutando mucho de la vida juntos. No me gusta decir que estoy en mi mejor momento, porque pienso que cada etapa trae cosas buenas y bonitas, y sigo pensando que cada día vendrán cosas maravillosas. Lo que sí puedo decir es que desde que conocí a Edu soy mucho más feliz

¿Qué balance haces de tu nueva vida de casada?

El balance que hago es que la vida, cuando encuentras a tu persona, se vuelve más bonita. El objetivo del matrimonio es sumarte, enriquecerte, construir equipo y ser uno en todo, ¡qué ganas de seguir creciendo juntos!

⁠¿Cómo lleva tu marido tu popularidad? ¿Le gusta el mundo influencer?

Lo lleva genial, Eduardo admira un montón mi trabajo y lo valora. Siempre está dándome ideas o ayudándome cuando siento que tengo un poco de caos. Está, como quien dice, 'en primera fila' animándome

© Roberto Sastre

Os habéis comprado una casa y os habéis ido a vivir juntos, ¿cómo está siendo la convivencia?

Estamos en el proceso de cambiarnos de casa, sí, pero a la vez también disfrutando de donde estamos ahora. La convivencia está siendo una aventura, y las aventuras tienen un poco de todo, pero sobre todo mucha complicidad y trabajo en equipo. Ambos somos parecidos en que somos sociales, pero, a la vez, bastante caseros, así que el equilibrio es fácil. Si Dios quiere nos mudamos antes de Navidades. Tengo muchas ganas de empezar con el proceso de decoración. Mi Pinterest es todo inspiración de hogar ahora mismo

¿Habéis tenido algún problemilla típico de pareja? ¿Os organizáis bien?

Por supuesto que en cualquier relación en la que hay intimidad, se pueden generar conflictos o malentendidos. Nos organizamos muy bien, ninguno tenemos manías ni somos nada obsesivos, así que en ese aspecto es más fácil convivir. Ambos cocinamos y nos gusta, así que cada cena es una aventura gastronómica

© melissavillarreal

⁠¿Te gustaría disfrutar de esta etapa antes de ser madre?

Estamos ahora mismo enfocados en mudarnos y ya vendrá lo demás, paso a paso. La idea de la maternidad es algo que siempre me ha entusiasmado, pero todo a su tiempo siempre es mejor

⁠¿Tu hermana te ha dado algún consejo en ese sentido?

Grace y yo hablamos mucho del tema y siempre me da consejos para el futuro. Sobre todo me dice que sea relajada, que al final un bebé es más fácil de lo que creemos y que, cuando hay ganas, todo sale. Grace no soporta a las madres "agobios" (ríe)

⁠Estás muy unida a tu familia, ¿qué valores son los más importantes para ti?

Somos muy cercanos. Estar y pasar tiempo con mi familia es mi prioridad siempre. Mi fe es lo más valioso que tengo, estar conectada a Dios y que él sea el centro de mi vida. De él viene todo lo bueno

© melissavillarreal

Tienes más de 248.000 seguidores que te acompañan, ¡y sigues subiendo! ¿Cuál dirías que es el 'sello' que caracteriza a Melissa Villarreal?

Es una buena pregunta… Creo que mis valores, por encima de todo, es algo que siempre ha llamado la atención en redes. No me intento posicionar como alguien que da cátedra de vida, porque yo misma me equivoco y he cometido errores en mi vida como todo el mundo, pero creo que ver esa naturalidad con la que hablo de Dios y mi fe es algo que atrae a las personas

¿Cómo es tu relación con las redes sociales? ¿Algún consejo para hacer frente a los comentarios negativos?

Llevo ya varios años dedicándome a las redes y he pasado por rachas. Con los años y la edad vas aprendiendo a llevarlo, a entender que no se puede elegir solamente lo bueno de una profesión y dejar a un lado lo otro. Es un pack y hay que saber llevarlo y, sobre todo, relativizar

© melissavillarreal

Además de tu faceta de influencer y tu éxito como diseñadora y empresaria en The Villã Concept, ¿qué más te gustaría hacer?

Por ahora quiero seguir creciendo, mejorando, trabajando y quiero ver a The Villã Concept crecer de manera exponencial, ampliar equipo, ir a otro nivel… Creo que son suficientes proyectos a tiempo completo por el momento, aunque no descarto apoyar otros estando un poco más 'en la sombra'. No descartaría la idea de unirme a algún proyecto interesante

⁠¿Hay alguno que nos puedas adelantar?

Por el momento, pienso en lo que tengo sobre la mesa, que no es poco, ¡y en la mudanza y nueva casa que nos espera!