Jaydy Michel y su hijo Leonardo, de 8 años, se adelantan a la Navidad poniendo el árbol juntos

Jaydy Michel se adelanta a la Navidad y ya ha puesto el árbol junto a su hijo Leonardo. La modelo mexicana ha compartido un vídeo de este entrañable momento donde podemos ver a madre e hijo colocando los diferentes adornos y la decoración. Leonardo, que ya es un hombrecito a sus 8 años, ha disfrutado muchísimo, como se puede comprobar en el vídeo. "Este año me he tenido que adelantar mucho a poner el árbol de Navidad, es pronto, lo sé pero así ha tocado esta vez", cuenta la modelo. Para Jaydy, estas fechas son muy especiales: "Confieso que me encanta la decoración navideña ya que tengo muy buenos recuerdos de mi infancia de esta fecha del año. Ver la carita de ilusión de mi príncipe al poner la decoración no tiene precio, así que ya está puesto y ahora tendremos más tiempo para disfrutarlo".

Mientras ellos ponían el árbol de Navidad, su hija Manuela se encuentra en Miami, donde este jueves se entregan los Grammy Latinos. La joven está acompañando a su padre, Alejandro Sanz. Este miércoles, Manuela acudía con el artista a la 'Gala Persona del Año', previa a los Premios. Allí, Alejandro y su nueva novia, Candela Márquez, se convertían en el centro de todas las miradas. No te pierdas el vídeo.