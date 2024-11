Mar Flores, sobre la llegada de su primer nieto: 'Es algo inminente con lo que estoy encantada'

Quedan escasos días para el nacimiento del primer nieto de Mar Flores, quien se va a convertir en abuela porque Carlo Costanzia, el mayor de sus cinco hijos, va a ser padre junto a Alejandra Rubio. La modelo espera esta llegada con ilusión y convencida de que va a suponer el inicio de un nuevo capítulo en el que la felicidad se multiplicará para toda su numerosa familia. Es por eso que se mantiene muy pendiente de esta cuenta atrás para la llegada al mundo del bebé, que imagina como "una experiencia maravillosa".

© GTRES

"Claro que me gusta la palabra abuela, no tengo nada en contra. ¿Que fuera un shock al principio? Obvio, porque no lo sabíamos, pero es algo inminente con lo que estoy encantada y ellos están felices", ha dicho en los cines Callao, donde ha conducido el evento de lanzamiento de una aplicación que sortea experiencias de lujo. Cabe recordar que el embarazo de Alejandra Rubio fue una sorpresa, ya que llevaba muy poco tiempo saliendo con Carlo, pero ambos afrontan con ganas el importante paso de ser padres, tal y como contaron en exclusiva a ¡HOLA! La colaboradora televisiva, quien mostraba hace unas horas una pincelada de su baby shower, sale de cuentas en diciembre y por eso todo su entorno está pendiente del gran momento.

© GTRES

Con su mirada puesta en el futuro, Mar Flores ha respondido rotunda cuando le han preguntado si está dispuesta a llevar a cabo esa frase que dice que a un hijo se le educa y a un nieto se le malcría. "Soy muy niñera, así que entiendo que sí. Depende de cuánto tiempo me lo dejen, a lo mejor no me lo quieren dejar de lo que lo maleduco", ha dicho con gran sentido del humor. Ha demostrado de esta manera que será una abuela muy presente, siempre dispuesta a apoyar y ayudar a Carlo y Alejandra en el gran desafío que supone la paternidad.

asasas

Mar se ha volcado en ayudar tras la catástrofe que ha causado la DANA en Valencia y sigue muy pendiente de la evolución. Fue una de las voluntarias que acudió a la galería Espattio (propiedad de Blanca Barrera-Cuadra) para recoger comida y productos de limpieza. Considera que "a cualquier ser humano esto le afecta", pero además cree que "como persona conocida tengo la obligación de ser portavoz de estas cosas". En esa experiencia en la que coincidió con Lola índigo y otros cantantes de Operación Triunfo vio "vio mucha solidaridad, mucho cariño, mucho trabajo y a la gente muy agradecida".

© GTRES

Ha contado que sus hijos, también muy pendientes de la actualidad, querían "ir a Valencia a ayudar, remangarse y estar en el baro, pero les he parado porque tenían que continuar con su vida de colegio". Desde Madrid, eso sí, han vivido en casa el espíritu de ayuda tanto por su parte como por la de Javier Merino, quien mandó desde la sala Fortuny unos camiones de comida. Además, han optado por hablar con ellos sobre "cómo se ayuda, cómo se puede solucionar y por qué las ayudas llegan tarde". Y es que tanto la modelo como su exmarido apuestan por el diálogo y la transparencia con sus hijos. "Intento compartir todo lo que pasa y las experiencias de vida. Lo compartimos en una cena, mis hijos y yo, el padre de mis hijos... La familia entera".