Alejandra Rubio y Carlo Costanzia celebran su baby shower en una fiesta íntima junto a Terelu Campos

En solo unas semanas, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se convertirán en padres por primera vez. En plena cuenta atrás para esta llegada que esperan con ilusión y con los lógicos miedos, la pareja ha hecho una baby shower. Ha sido una fiesta discreta, sencilla y completamente íntima, acorde a su deseo de vivir el embarazo lejos del foco mediático. La colaboradora televisiva ha mostrado una única pincelada de la celebración: una imagen en la que aparece muy sonriente con una banda que dice "futura mamá" y está acompañada de su madre, Terelu Campos.

© alerubioc

"Eres el amor de mi vida. Y vuestro bebé será también el amor y el motor por lo que seguir luchando. Te amo, vida mía", ha dicho Terelu junto a la única fotografía que ha trascendido de la fiesta. La presentadora está muy contenta de poder finalizar un 2024 marcado por la polémica con la mejor de las noticias: convertirse en abuela por primera vez. Fue una de las primeras personas que se enteró del embarazo de Alejandra, ya que pasan mucho tiempo juntas, y reaccionó a la noticia con asombro y emoción.

Desde que se conoció la noticia del embarazo, del que Alejandra y Carlo hablaron en exclusiva para ¡HOLA!, los rumores de crisis no han dejado de encadenarse. Pero estas informaciones no han afectado a su relación y la nieta de la recordada María Teresa Campos respondía así: "Estamos muy bien. Somos una pareja supersólida, me siento supercuidada y superquerida, por eso no entiendo los rumores de crisis o de que me llevo mal con mi madre porque son cosas surrealistas que no pasan".

© alerubioc

Fue en febrero cuando comenzó la relación de la pareja. El primer paso lo dio el actor al escribir a Alejandra al ver que ella, sin conocerle, le había defendido públicamente. En esa conversación no tardó en surgir la química y decidieron quedar para comer. Todo fluyó con naturalidad y meses después la hija de Terelu Campos se quedó embarazada. Para ellos fue una sorpresa, pero tuvieron claro desde el principio que querían dar el importante paso de formar juntos una familia y está previsto que su bebé nazca en diciembre.

© ¡HOLA!

Los momentos más complicados de esta recta final

Estas semanas previas también están dejando momentos agridulces a Alejandra. La relación de José María Almoguera con la familia Campos sigue siendo tensa y ella considera que su primo "sigue alargando esto porque es lo que le compensa". Considera que no ha pasado nada y que "solo quiere aprovechar el momento". Una situación que, según ha dicho, "me da rabia porque mi tía no se lo merece".

Por otro lado, Carlo Costanzia di Costigliole se ha visto envuelto en un problema con la justicia de Turín (Italia). Una noticia que ha reconocido que le duele y de la que quiere mantenerse al margen porque es su familia política. "Mi suegro está bien. Está preocupado, porque no es bueno para nadie. Estamos a la espera de que salga el juicio", se ha limitado a decir en Vamos a Ver, espacio de Telecinco en el que trabaja como colaboradora.