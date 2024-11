Mar Flores, voluntaria por Valencia: 'Tengo muchos amigos afectados a niveles muy profundos, con pérdidas humanas'

“He hecho lo que tendría que hacer cualquier persona que pueda y que tenga disponibilidad”. De esta forma, Mar Flores cuenta a ¡HOLA! cómo se movilizó el pasado fin de semana para poder ayudar a los damnificados por la DANA. Viendo el horror en una zona en la que ha trabajado durante cinco años, la modelo no podía quedarse de brazos cruzados en su casa y, el domingo pasado, acudió a la galería Espattio que Blanca Barrera-Cuadra tiene en la madrileña calle de Monte Esquinza. Allí, se habían organizado unos voluntarios para recoger comida y productos de limpieza, entre los que se encontraban Lola Índigo y otros cantante de Operación Triunfo.

-Mar, antes de decidirte a ir a ayudar, verías muchos puntos. ¿Qué te animo a acercarte a este en concreto y qué te encontraste?

Por proximidad a mi domicilio. También porque las personas que estaban organizando todo esto eran personas que yo conocía y pidieron ayuda. Mandaron un mensaje diciendo que necesitaban voluntarios para recoger comida y cosas. Entonces, hice una compra de todo tipo de productos: material para niños, comida para lactantes, mantas, sacos de dormir, botas de agua, palas… Llevé todo lo que pude. Luego, me quedé allí unas cuantas horas.

-¿Conocías al resto de los voluntarios?

Las personas que estaban ahí organizando eran personas que ya nos conocíamos entre nosotros. También hubo gente que ofrecía sus camionetas y su ayuda a través de empresas de transporte. Además, se puso también en contacto conmigo una asociación de niños, que tenía palés de gel alcohólico en su día les habían donado para el COVID y que ya no necesitaban. Entonces, organicé unas camionetas para recogieran esos cuatro palés y los enviaran para Valencia. El domingo, mandamos 13 camiones a Valencia y eso haciéndolo de manera improvisada.

-¿Qué viste que se necesitaba?

Fui a ayudar como una persona más, no como para hacer nada importante. Lo que sí es importante que, al difundirlo en mis redes sociales, sí se ha amplificado la labor y ha ayudado a conectar empresas de transporte con personas que ofrecían sus propios camiones. Por ejemplo, asociaciones de niños. Pero he hecho lo que habría hecho cualquier persona que sienta solidaridad con el pueblo valenciano. He aportado lo que yo puedo aportar, que es dar una difusión y conectar a personas que quieren ayudar. La misma organización iba diciendo que no necesitaba más ropa, sino, por ejemplo, más botas de agua. Íbamos pidiendo sobre la marcha a los contactos que tenemos.

-A pesar de ser bastante espontáneo todo, había una cierta organización, más que probablemente que en Valencia.

Sí. Ahora Valencia está muy afectada emocionalmente. Cuando alguien es afectado emocionalmente, no tiene capacidad de reacción. Pero se han sentido solos. Creo que se necesitará mucho apoyo psicológico. Las personas que han perdido a sus familiares, que se han quedado sin casas… Es una catástrofe humana provocada por un temporal y los afectados no se han sentido ayudados ni apoyados por el Gobierno. Entonces ,esto es grave, Creo que habría que mandar también este tipo de ayuda.

-Espero que no hayas tenido ninguna pérdida humana cercana.

He estado cinco años trabajando en la televisión de Valencia, además de que el pueblo valenciano me ha acogido siempre muy bien. Tengo muchos amigos conocidos afectados por esto a niveles muy distintos y muy profundos, con pérdidas humanas. Por eso, me movió bastante. Solo espero que esto sea capaz también de de reponerse pronto y que envíen toda la ayuda que necesitan.