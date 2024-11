Conmovedor adiós de un hijo a su madre tras la DANA: 'No pudimos llegar a tiempo'

Nos encanta contar historias felices, pero no siempre es posible. Con una tragedia de tal magnitud como la DANA que ya se ha cobrado al menos la vida de 218 personas son muchos las personas que no llegaron a despedirse de sus seres queridos y una muestra de ello es este desgarrador mensaje que ha aparecido en las cercanías de una residencia en Picaña, una de las localidades valenciana arrasada por las lluvias torrenciales. Escrito en una puerta con barro podía leerse esta emotiva frase escrita por los hijos de uno de los residentes: "Adiós, mamá, no pudimos llegar a tiempo", acompañado de un corazón y la palabra "perdón".

Los residentes de esta residencia se encontraban cenando cuando una tromba de agua les sorprendió sin apenas margen de maniobra. El personal pudo subir prácticamente a todos los ancianos a la primera planta, pero cinco de ellos fallecieron. El agua entró con fuerza por la puerta y acabó saliendo por la ventana, llevándose consigo a estos abuelitos a los que hoy lloran de manera inconsolable en esta localidad.

© Getty Images

Los trabajadores cargaron a los ancianos sobre sus hombros y los subieron por las escaleras, ya que los ascensores estaban fuera de servicio. Se esforzaron al máximo, subiendo y bajando una y otra vez hasta que el agua comenzó a arrastrar a las personas, y ya no pudieron hacer más.

Las autoridades cifran en 89 los desaparecidos activos por la DANA en Valencia

Las oficinas habilitadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en Valencia para la búsqueda de personas desaparecidas tras la DANA han emitido este martes una primera cifra oficial: 89 desaparecidos. Estos casos activos corresponden únicamente a las denuncias presentadas por familiares que se han acercado a estas dependencias policiales para informar de la desaparición de un ser querido y han proporcionado muestras biológicas para una posible identificación posterior. Por lo tanto, los 89 casos no representan el total de desaparecidos que podrían haber resultado de esta tragedia, ya que podrían existir casos que aún no se han denunciado. Hasta este martes, el número de víctimas mortales confirmadas asciende a 218: 212 en la Comunidad Valenciana, cinco en Castilla-La Mancha y una en Andalucía.