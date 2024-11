Las conmovedoras imágenes de solidaridad que nos dejan miles de voluntarios anónimos en Valencia

Se cuentan por miles las personas que se han echado a las calles en Valencia, equipados con una escoba, un cubo y una pala dispuestos a echar una mano allí donde más se necesita. Una semana después de vivir las peores inundaciones que se recuerdan en la historia reciente de nuestro país, la ayuda de los voluntarios no cesa. La Ciudad de las Artes y las Ciencias se ha convertido en uno de los puntos claves para gestionar la ayuda de muchas personas que quieren ayudar a los vecinos afectados por la DANA. La marea humana de voluntarios que día tras día acuden a las localidades afectadas nos están dejando unas imágenes tan impresionantes como emotivas que quedarán en la memoria de los valencianos y de todos los españoles.

© Getty Images

El centro comercial Bonaire, en Aldaia, una de las zonas más dañadas por el paso de la DANA, ha actuado, desde el primer momento como punto de centralización de autobuses para que Protección Civil derivara a cada vehículo voluntarios a los municipios más afectados como Torrent o Aldaia, o la Hoya de Buñol y la Ribera Alta: "Queremos limpiar casas y calles de los pueblos".

© Getty Images

© Getty Images

"Sobrepasados de donaciones y alimentos"

La Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana ha agradecido la labor de los miles de voluntarios: "Es verdaderamente impresionante"; además de añadir que están "sobrepasados de donaciones de alimentos y piden que se mande también material de limpieza, botas y guantes a los municipios afectados".

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Grupos de amigos entre los voluntarios

Como viene ocurriendo desde el pasado jueves, miles de vecinos de Valencia, cargados con escobas, canastos y todo tipo de herramientas siguen llegando a pie al barrio de San Marcelino, desde donde cruzan por una pasarela peatonal para después distribuirse por las diferentes zonas afectadas. Entre los voluntarios, hay grupos de amigos que se han organizado para conseguir material y transportar agua y algunos víveres a estas zonas. Tantas han sido las personas que han querido ayudar, que en algunos momentos la Policía se ha visto obligada a pedir a la gente que acceda por otro lado o se desplacen a pueblos más alejados.

© Getty IMages

© Getty Images

Momentos emocionantes entre voluntarios y vecinos

Con aplausos y abrazos han recibido los vecinos de las localidades afectadas a los voluntarios. Muchos, amigos, compañeros de asociaciones falleras, organizados y cargados con mochilas con agua, toallitas han llegado con muchas ganas de poder ayudar: "Hay mucha gente que viene. Nos ha costado un poco encontrar material pero entre todos algo traemos. Con esto, nos arreglaremos", explicaba una joven. Durante cada jornada se han vivido momentos muy emotivos donde las muestras de solidaridad y agradecimiento entre vecinos y voluntarios son continuas.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Ayuda llegada desde todos los puntos de España

No hay rincón en nuestro país donde no se haya donado agua, leche, alimentos, pañales, toallitas, mantas, ropa... En furgonetas, pequeños camiones y hasta en ferry desde las Islas Baleares, ha llegado la ayudad de los ciudadanos hasta Valencia. Además, los servicios municipales de limpieza y las grúas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) han querido desplazarse a las zonas afectadas por la DANA para ayudar a que recobren la normalidad cuanto antes. La ola de solidaridad entre los trabajadores municipales no se ha hecho esperar. Un millar de operarios se han ofrecido voluntarios para ayudar al pueblo valenciano en la labor fundamental de retirada de lodos y escombros para abrir sus calles.

© Ayuntamiento de Madrid

© Getty Images

Los primeros trabajadores han salido una treintena de operarios con vehículos de todo tipo (baldeadoras, palas excavadoras, portacontenedores, góndolas, grúas y pinzas, pick up, todoterrenos con cuchilla…) hacia las zonas catastróficas de Utiel, Torrent, Picanya y Eliana.