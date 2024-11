Tom Brady confiesa haber cometido 'muchos errores' como padre tras el anuncio de embarazo de su ex, Gisele Bündchen

Tom Brady podrá ser una leyenda del fútbol americano con siete anillos de Super Bowl, pero reconoce haber cometido muchos errores como padre. Durante su participación en el Foro Global Fortune 2024 de Nueva York, el deportista, de 47 años, habló de los altibajos de la paternidad. "Todos los padres en la sala saben que ser padre es probablemente el trabajo más difícil que todos tenemos", dijo.

© Getty Images

Brady tiene tres hijos, Jack, de 17 años, nacido durante su relación con Bridget Moynahan, y Benjamin y Vivian, de 14 y 11 años, fruto de su matrimonio con Gisele Bündchen, de quien se separó a finales de 2022. "He cometido muchos errores como padre. No quiero parecer un experto en paternidad porque ciertamente no lo soy", señaló.

© tombrady

Su mayor compromiso como padre, según manifestó, es apoyar las decisiones de sus tres hijos y estar presente en sus vidas. "Mis hijos van a enfrentar sus propios desafíos y tienen que descubrir cómo superarlos también. Estaré ahí para apoyarlos, al igual que hicieron mis padres conmigo, y estaré aprendiendo junto a ellos", declaró.

© tombrady

Brady habló con cariño de su primogénito, que mide casi dos metros y sueña con dedicarse al baloncesto. "Le digo: 'Amigo, vas a ser un crack. Espera a que llegues a tu estirón, estarás machacando en poco tiempo'", dijo con una sonrisa. "Y si lo hace o no, ¿a quién le importa? Quiero que sepa que su papá está ahí para él".

Las sinceras declaraciones de Tom llegan poco después de conocerse el embarazo de exmujer. Gisele, de 44 años, va a ser madre con su pareja, el instructor de Jiu-Jitsu Joaquim Valente, con quien sale desde junio de 2023. La top brasileña compartió su felicidad con Tom justo después de comunicarle a sus hijos que iban a tener un hermano. "Quería que Tom lo escuchase de ella", explicó una fuente cercana al diario británico Daily Mail.

© Getty Images

De esta forma, ambos demuestran la cordial relación que mantienen a pesar de su ruptura. "Llegamos a esta decisión de forma amistosa y con gratitud por el tiempo que hemos pasado juntos. Tenemos dos hijos hermosos y maravillosos que seguirán siendo el centro de nuestro mundo”, expresaron en el comunicado con el que hicieron oficial su divorcio.