Tom Brady y la felicitación a su hijo Jack por sus 17 años: 'Eres verdaderamente una bendición en mi vida'

Para Tom Brady no hay fechas más especiales y significativas que los cumpleaños de sus seres queridos. El exmarsical de campo está de 'manteles largos', pues su hijo mayor John Edward Thomas, conocido como Jack, cumple 17 años. El adolescente es fruto de una relación anterior a Gisele Bündchen con la actriz Bridget Moynahan. El orgulloso padre le dedicó una tierna felicitación a su primogénito y compartió un carrusel de fotografías, en las cuales ha llamado la atención lo alto que está ya el muchacho, dejando ver que ya está de la estatura de su padre.

© @tombrady Tom Brady con su hijo Jack

El exjugador de los New England Patriots usó sus cuenta de Instagram para dedicarle un tierno post a su hijo, de quien asegura no podría sentirse más orgulloso. "Feliz 17 cumpleaños al chico de 17 años más amable, dulce, más considerado que conozco. Eres verdaderamente una bendición en mi vida y estoy muy agradecido de verte madurar y convertirte en un joven. Tu amor por la familia, los amigos, la escuela, el atletismo, el trabajo duro y la dedicación a todo lo que pones tu energía son solo algunas de tus increíbles cualidades. Me encanta pasar cada minuto contigo y aprecio nuestro tiempo juntos", se lee en el mensaje. Para cerrar el mensaje, el exatleta agregó: "Te amo por siempre y para siempre. Feliz cumpleaños. Papá".

En las imágenes se aprecia a Jack, con su gran estatura, posando junto a su padre, quien mide casi 6'7" (2 m). En otra de las fotos, el festejado aparece junto a sus dos medios hermanos menores, Benjamin, de 14, y Vivian, de 11, quienes son fruto del matrimonio de Tom con la modelo Gisele Bündchen.

© @tombrady Jack con sus hermanos, Vivian y Benjamin

Padre e hijo comparten su amor por el fútbol americano

El famoso exmariscal –considerado uno de los mejores de todos los tiempos—y su hijo mayor tienen mucho en común, especialmente en lo que respecta al fútbol americano. Cuando Brady jugaba para Tampa Bay, Jack era el recogepelotas de los Buccaneers, un trabajo que se tomaba "muy en serio".

© @tombrady Tom Brady y su hijo Jack

En octubre de 2022, Brady habló sobre cómo es ver a Jack jugar como quarterback en el equipo de fútbol americano de su escuela secundaria. “Me encanta verlo jugar como quarterback porque creo que hay muy pocas cosas en la vida en las que probablemente podría ayudarlo", dijo el exatleta en su podcast. "Sabes, no tengo muchas especialidades en la vida aparte de lanzar el balón".

Brady agregó: "Es mucho más inteligente. Tiene una gran ética de trabajo. Es un gran chico. Pero definitivamente puedo ayudarlo como quarterback".