Biby, Ana Paula y Alejandra: una plática íntima con las mujeres Capetillo-Gaytán [EXCLUSIVA]

Y conforme a esta idea de salirte de tu zona de confort, ¿has pensado en seguir los pasos de tu hermana e irte a vivir lejos?

Lo he pensado mucho, pero la razón más grande por la que no podría serían mis hermanos menores. No puedo vivir sin ellos, no los puedo dejar; tenemos una relación sumamente cercana, y no me puedo imaginar que crezcan y que yo no esté aquí para verlo. De irme, me iría a donde vive

Ale: aunque no somos gemelas, crecimos juntitas, solo nos faltó estar juntas en la panza de mi mamá; compartimos todo y siempre hemos sido muy cercanas, así que nos extrañamos muchísimo.