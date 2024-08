Ana Pau Capetillo revela que la boda de su hermana Ale podría ser en México

Son días de gran felicidad para Ale Capetillo, quien recientemente se comprometió con su novio, Nader Shoueiry. Mientras todo en ese sentido va tomando forma, algunas pistas sobre la futura boda de la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo han salido a la luz. Ana Pau, hermana de la joven, fue la encargada de revelar algunos detalles de cómo podría darse el soñado enlace, un instante en el que las familias podrán conocerse y convivir para celebrar por la felicidad de los enamorados, quienes permanecen motivados por su nueva vida juntos en la ciudad de Madrid.

© @paucapetillog Ana Pau Capetillo y su hermana Ale están orgullosas de su complicidad.

Una boda muy mexicana

Amable como suele ser en sus encuentros con los medios de comunicación, Ana Pau dijo estar feliz por este nuevo comienzo en la vida de Ale. De hecho, ha estado muy pendiente y dice estar dispuesta a apoyarla en todo lo que requiera. En su charla con la prensa, la joven también destapó algunos detalles de cómo podría darse el enlace, tomando en cuenta los deseos y el gusto de su hermana, quien ha expresado su fascinación por tener una boda muy mexicana, según comentó la joven actriz, tratando de ser muy reservada al hablar de este tema ante las cámaras y los micrófonos.

A pregunta expresa de si Ale podría tener una boda de rancho, no dudó en dar algunas pistas. “Creo que todavía no están tan avanzados los preparativos, pero seguramente…”, contó, declaraciones retomadas por medios como el programa matutino Hoy. En ese sentido, también destapó que el enlace podría ser en México. “Ella siempre ha querido una boda muy mexicana, con elementos muy mexicanos, entonces seguramente será aquí y será una boda muy mexicana…”, aseguró la intérprete visiblemente feliz. Con total sentido del humor, Ana Pau también descartó tener una boda en puerta como su hermana y explicó la razón: “Es que yo no tengo novio, si alguien quiere llámenme para que haya dos bodas…”, contó entre risas durante la charla.

© @alecapetilloga Ale Capetillo y su novio Nader se han mudado juntos a la ciudad de Madrid.

Listos para conocer a la familia de su cuñado

A un tiempo de que Ale y Nader comenzaran su historia de amor, los Capetillo Gaytán no han podido conocer a la familia del joven de origen libanés. Sin embargo, se encuentran muy emocionados para cuando ocurra ese momento, según ha revelado Ana Pau. “Va a ser increíble, la verdad es que no tenemos el gusto en conocer personalmente a la familia de Nader. A él sí, obviamente lo adoramos, pero Ale sí, y Ale nos ha contado que su familia es encantadora como él, entonces pues estamos todos muy felices y muy emocionados de conocerlos…”, expresó la joven en otro momento de la plática con la prensa.

© @paucapetillog Ana Pau Capetillo reveló que fue testigo del flechazo entre su hermana y Nader.

Ana Pau también aprovechó el espacio para hablar de su padre, Eduardo Capetillo, quien según revela se encuentra muy sensible tras el compromiso de Ale. “Ha llorado mucho, les tengo que confesar que mi papá es muy sensible. Desde que yo supe dije: ‘Mi papá va a llorar’, y sí ha llorado. Ha sido muy emotivo y es que es la primera hija que se le casa, entonces todos estamos muy emocionados porque es la primera boda de la familia…”, expresó.