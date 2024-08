Ana Pau Capetillo revela que su cuñado le confió, antes que a nadie, que pediría la mano de su hermana Ale

La alegría es inmensa en el corazón de Ale Capetillo, quien recientemente se comprometió con su novio, Nader Shoueiry. La influencer, radicada por ahora en España, disfruta de este momento mientras traza planes junto a su futuro esposo, enteramente entusiasmada no solo por la nueva etapa que comienza para ella, sino también por el apoyo incondicional que le ha brindado su familia; sus padres, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, así como sus hermanos mayores; Ana Pau y Eduardo Jr. Precisamente, Ana Pau ha contado cómo se siente por este instante en la vida de su hermana, compartiendo con ella esta ilusión. Según comenta la joven, su cuñado fue quien le comunicó antes que a nadie que se comprometería con Ale, una noticia que bien supo pondría sensibles a sus padres.

© @paucapetillog Ana Pau ha dicho que está lista para apoyar a su hermana en lo que necesite.

Ana Pau, la mejor cómplice de su hermana y su cuñado Nader

Pau abrió su corazón sobre este momento familiar tan importante, recordando cómo logró enterarse de los planes que ya tenían entre manos los enamorados. “Nader me confió a mí la noticia antes, me dijo: ‘Le quiero pedir la mano a tu hermana’…”, contó la también actriz en una entrevista concedida a los medios de comunicación, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortíz.

En ese sentido, Ana Pau habló de la profunda reacción de su papá, quien con total sensibilidad recibió la noticia del compromiso de su hija. “Yo, desde ahí supe: ‘Mi papá va a llorar’ y sí, varias veces ha llorado, se pone muy sensible por que sí, es la primera hija que se casa, es la primera de la familia, entonces la verdad que ha sido muy emocionante para todos…”, expresó la joven.

© IG: @alecapetilloga Ale Capetillo y su prometido Nader

Unida a su hermana en los preparativos de su boda

Al ahondar en sus declaraciones, Ana Pau destacó la importancia de brindar apoyo a su hermana en estos instantes, tomando en cuenta lo complejo que suele ser preparar una boda. “La verdad yo siempre le digo a Ale: ‘Lo que necesites’. Ella tiene ya como una visión muy clara de lo que quiere, de cómo quiere el tema, de cómo quiere que sea la boda. No voy a dar ningún spoiler porque me mata, pero ella tiene muy claro lo que quiere, pero sabe que estamos aquí toda la familia para lo que necesite, aunque sea para desahogarse, porque puede ser abrumador planear una boda…”, expresó.

© @paucapetillog Ana Pau Capetillo reveló que fue testigo del flechazo entre su hermana y Nader.

Tiene gran aprecio por su cuñado

Antes de despedirse, Pau se sinceró sobre el gran aprecio que tiene por su cuñado, sobre todo por haber sido testigo de los inicios de esta historia de amor que ha tomado fuerza con el paso de los días. “Estoy muy feliz porque Nader me cae muy bien, lo quiero muchísimo. Yo estuve ahí, justo la fui a visitar cuando ellos se estaban conociendo, entonces me tocó como todo el cortejo, el noviazgo y desde el día uno que lo conocí le dije: ‘Nader me cae muy bien’. Estoy muy feliz de que, el ‘felices para siempre’ de mi hermana sea con un gran hombre como lo es Nader…”, afirmó.