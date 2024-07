Ale Capetillo comparte los recuerdos más especiales de su viaje de compromiso a Granada

Después de comprometerse en matrimonio con Nader Shoueiry, Ale Capetillo ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores detalles de la sorpresiva propuesta de matrimonio que protagonizó en Granada, ciudad a donde la llevó su novio para hacerle la petición. A casi una semana de su viaje de compromiso, la influencer usó esta red social para mostrar las fotos más especiales de esta romántica escapada que marcó un antes y un después en su vida.

© IG @alecapetilloga Nader eligió Granada como ciudad para comprometerse con Ale

Granada, el escenario de su compromiso

Fue la propia Ale quien, antes de comprometerse, compartió con sus seguidores un video en el que contaba que se iría de viaje con Nader a un destino desconocido. Según narró, fue hasta que abordó el tren en la terminal de Atocha, que descubrió que visitarían Granada, la provincia española donde el joven de origen libanés se arrodilló para entregarle el anillo de compromiso: “Hermanas, este viaje es de los que se mantendrán en mi memoria por siempre”, escribió junto a las imágenes de esta escapada de amor que marcó un antes y un después en su relación.

La joven de 24 años de edad, narró que Nader la sorprendió con este viaje, sólo unas horas después de haber llegado de México: “Me voy a un destino sorpresa. Solo me voy por dos días y no sé qué empacar”, comentó la joven sin imaginar que regresaría comprometida. Debido a que no sabía qué ropa llevar, llenó su maleta de básicos: “Es la primera vez que empaco sin saber a dónde voy, mi cerebro está sufriendo. Empaqué lo básico, unos jeans, unos shorts, un body, una tank top y un besito coqueto”, comentó la influencer quien eligió bien, pues el diseño rojo que empacó fue con el que recibió el anillo.

© IG @alecapetilloga La influencer compartió las fotos más especiales de su viaje de compromiso

Las mejores fotos

Para Ale, Granada será siempre un lugar que tenga un significado muy especial en su relación, pues fue el espectacular escenario de su íntimo compromiso: “Granada 7/2024 en mi corazón”, escribió junto al álbum de fotos en el que compiló las instantáneas más lindas de su paso por la provincia española. Hace unos días, Ale compartió que ya arrancó con los preparativos de su boda, un evento que planeará a la par de su mudanza con Nader, con quien vivirá antes de llegar al altar.

© IG @alecapetilloga La joven confesó que Granada siempre tendrá un lugar especial en su corazón

El compromiso de Ale y Nader causó revuelo en México donde la influencer tiene su mayoría de seguidores: “Estoy corta en palabras, pero con el sí en grande”, escribió la joven como descripción del clip donde se observa el momento exacto en que su novio la sorprender con esta petición: “Quisiera contestar cada uno de estos mensajes, porque la emoción la comparto con todos, lo saben”, escribió Ale en esta publicación con la que generó más de 150 mil likes. A la distancias, su familia y amigos celebraron el compromiso.