Ale Capetillo comparte nuevas imágenes del día en el que se comprometió con su novio

Para Ale Capetillo y su novio Nader Shoueiry son días de mucha felicidad. La pareja sin duda ha tenido un fin de semana sumamente emocionante, pues además del romántico viaje que hicieron a una hermosa ciudad de España, finalmente se comprometieron, tras más de dos años de relación. Algo que sin duda tiene a todos emocionados a su alrededor, y especialmente a Ale, quien en sus redes sociales ha documentado algunos de los instantes más destacados de este instante que sin duda vivirá por siempre en su corazón.

© IG: @alecapetilloga Ale y Nader no podrían estar más ilusionados con esta nueva etapa de su relación

Un día después de haber compartido el video del momento en el que le dio el 'Sí, acepto' a Nader, Ale ha compartido un álbum de fotografías en la que se le puede observar en un instante muy romántico, justo de haber recibido el impresionante anillo. De hecho, en las imágenes se el puede ver muy sonriente, presumiendo su nueva joya en cada posado, dejando en claro lo emocionada que se encuentra por empezar a planear su boda e iniciar una nueva etapa en su relación.

Como era de esperarse, Ale no dudó en agradecer a todos aquellos que se han tomado el tiempo para felicitarlos por su compromiso y para celebrar su amor, mientras también revelaba cómo se encuentran tras este instante tan especial. "Un día con mucha felicidad... (Hermanas muchas gracias por llenarnos de tan bonita energía en este día tan especial, we love you)", expresó la influencer emocionada y con los sentimientos a flor de piel.

© IG: @alecapetilloga La pareja se ha dejado ver sumamente enamorada tras su compromiso

El amor la sorprendió en Madrid

En septiembre del año pasado, Ale Capetillo publicó un texto en sus redes sociales, en el que reconoció que Cupido la sorprendió con esta relación: “Si me hubieran dicho hace tiempo que me enamoraría de alguien de otro continente, de otra cultura y que me estaría comunicando en inglés durante mi relación, jamás te hubiera comprado la historia y hoy estoy viajando y conociendo el mundo con mi compañero libanés. Si te dejas llevar la vida te sorprende”, escribió.

Cabe destacar, que durante una dinámica de preguntas y respuestas que Ale organizó en sus redes sociales, la influencer reveló cómo fue que conoció a su guapo novio. “Lo conocí en un bar, después él pensó que yo era de Marruecos y le dije: ‘No, hermano, soy latina, soy mexicana’”, relató la también modelo. “Luego nos vimos en la casa de un amigo que tenemos en común y después, por coincidencia, nos vimos en otro lugar. El chiste es que nos vimos muchas veces y el chico me pidió mi número”, siendo esta la historia de cómo fue que la vida los llevó a coincidir.