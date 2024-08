Benjamin, el hijo mayor de Gisele Bündchen y Tom Brady, ya está más alto que su mamá

Gisele Bündchen pasa un verano relajado al lado de su hijo mayor, Benjamin, fruto de su matrimonio con Tom Brady. La modelo fue captada disfrutando de unos días tranquilos al lado del adolescente, quien cumplirá 15 años en diciembre próximo. En unas imágenes captadas esta semana, se aprecia a la supermodelo de 44 años caminando al lado de su hijo, el cual ya es ligeramente más alto que ella. Ambos se dejan ver relajados, paseando a su mascota por las calles de Miami.

© @gisele Gisele Bündchen y su hijo Benjamin

En las instantáneas, Giselle luce un look informal; un par de shorts de mezclilla, una t-shirt blanca y una gorra, además de unas sandalias, mientras que su hijo lleva un short, una playera negra con estampado y un par de flip flops. Ambos apostaron por la comodidad en esta tranquila salida matutina, la cual ha dejado ver la gran altura de Benjamin, quien ha heredado de sus padres esta característica. Tan solo Gisele mide 6′ 1″ (1,8 m), mientras que Tom Brady llega casi a los 6'7" (2 m).

© Backgrid/The Grosby Group Gisele Bündchen y su hijo en Miami

De hecho, parece que tanto Ben como su medio hermano Jack, fruto de una relación previa de Tom con la actriz Bridget Moynahan, lucen casi tan altos como Tom. En una selfie compartida durante su visita por París en los Juegos Olímpicos, el exmariscal de campo aparece al lado de sus tres hijos; Vivian, de 11 años, Benjamin, de 14, y Jack, de 16 años. En la foto, los chicos lucen casi de la misma estatura que su padre, o si no es que un poco más altos que él. Es importante destacar que el exjugador de los New England Patriots mide 6'4" (1,93 m), por lo que es probable que sus hijos sean igual de altos.

© @tombrady Tom Brady y sus hijos en París

'Un día tu bebé será tan alta como tú'

En ocasiones anteriores, Gisele ya había dado cuenta de lo mucho que había crecido su hijo. En diciembre pasado, a propósito del cumpleaños 14 de Benjamin, la supermodelo le dedicó un adorable post en sus redes sociales, formado por un carrusel de varias fotografías. En una de ellas, los dos aparecen de espaldas, comparando sus alturas y es ahí donde la modelo de raíces brasileñas presumió que su hijo ya estaba de su estatura.

Incluso, en su felicitación de cumpleaños para Benjamin, hace referencia a que no estaba lista para afrontar esa realidad. "¡Feliz cumpleaños al niño más dulce! Tienes un corazón enorme y me siento muy afortunada de poder aprender de ti cada día. ¡Te quiero mucho! ❤️ ❤️Nota... Un día tu bebé será tan alta como tú y no estarás lista", escribió la supermodelo junto a las fotografías, las cuales dan un vistazo de lo mucho que ha crecido su hijo mayor.

© @gisele Gisele con su hijo Benjamin, en una foto de diciembre pasado