Ahora es Gisele Bündchen quien denuncia el uso indebido de su imagen con IA

Numerosas personalidades han sido blanco de una práctica cada vez más común: el uso de su imagen y voz sin autorización por medio de la inteligencia artificial. Desde actores y presentadores, hasta periodistas y empresarios, han sido alcanzados por esta situación, la cual claramente tiene fines fraudulentos. En esta ocasión quien lo ha denunciado ha sido Gisele Bündchen.

A través de sus historias de Instagram, la modelo ha alertado a sus seguidores sobre el mal uso que se le está dando a su imagen a través de redes sociales. “Hay varias cuentas haciendo publicidad falsa con mi imagen y voz manipuladas por inteligencia artificial. Tengan cuidado de no convertirse en víctimas de un fraude. ¡Repórtenlo!”, escribió Gisele

La brasileña no brindó más detalles sobre la práctica fraudulenta que descubrió se está realizando en su nombre. Sin embargo, sí mostró una captura de pantalla de un video en Instagram en el que se veía una imagen realista de ella, y la publicación incluso era patrocinada. Es más que sabido que Gisele lleva un estilo de vida saludable, por lo que no sería totalmente descabellado que hayan querido aprovecharse de ello e intentar vender algún producto o servicio afín.

En otros casos se ha detectado el uso no autorizado de la imagen de famosos para publicitar productos para bajar de peso o que prometen algún tipo de cura milagrosa. También se ha visto que se ofrece al público realizar inversiones sospechosas asegurando que obtendrán grandes rendimientos.

Famosos como Jorge Ramos, Daniel Sarcos y hasta Lucero han denunciado abiertamente estas prácticas y han llamado a sus seguidores a estar atentos y no dejarse llevar por promesas falsas provenientes de cuentas no oficiales.

Gisele alza la voz contra los rumores

Hace unos meses, la modelo alzó la voz, pero para desmentir rumores sobre su vida personal. Tras su separación de Tom Brady en octubre de 2022, Gisele fue relacionada sentimentalmente con su entrenador Joaquim Valente. Sin embargo, estas versiones de un nuevo amor fueron alcanzadas por versiones de que el vínculo personal con el experto en jiu-jitsu había iniciado antes de que concluyera su matrimonio con la estrella de la NFL.

“Es mentira”, dijo Gisele a The New York Times en marzo al ser cuestionada sobre los rumores de una supuesta infidelidad de su parte. “Esto es lo que les ocurre a muchas mujeres que son culpadas cuando tienen el coraje de abandonar una relación que no es sana y son etiquetadas como desleales”, explicó entonces.