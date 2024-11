De su parecido con Iker Jiménez a la presencia de Yana entre el público: los momentazos de Bustamante en 'La Revuelta'

David Bustamante acudió a La Revuelta para presentar su 11º disco, Inédito, y su entrevista estuvo repleta de divertidos momentos. El artista salió al escenario con gafas de sol y rociando al público con su fragancia. Después, se puso a bailar y lo más comentado en redes sociales fue su increíble parecido con Iker Jiménez, presentador de Cuarto Milenio.

Lo primero que hizo el cantante, de 42 años, fue hacer promoción de su pueblo, San Vicente de la Barquera, y uno de los platos más típicos de la zona, el sorropotun, una especie de marmitako. Después, se comprometió a invitar a todas las personas del público a su próximo concierto, una promesa que hizo que su representante, que estaba en las gradas con Yana Olina y uno de los hermanos de Bustamante, se llevara las manos a la cabeza.

Tras esto, llegó el momento más surrealista de la noche. Un espectador comentó en voz alta que tenía un amigo en común con Bustamante que era, a su vez, enemigo de Broncano. "¿Pitingo? Es que hubo un día que me quiso pegar, intentó cogerme del cuello", exclamó el presentador. El cantante no se lo pensó dos veces e intentó mediar en el conflicto. "Tenéis que hacer las paces", le dijo a Pitingo a través de una videollamada. "Dice que le quisiste pegar y a mí me extraña muchísimo", añadió. "Fue algo cariñoso. Lo arreglamos cuando él quiera", contestó el concursante de MasterChef Celebrity 9.

Como era de esperar, el artista respondió sin problema a las típicas preguntas de Broncano sobre dinero y relaciones sexuales. Desveló que su patrimonio oscila entre los tres y los siete millones de euros y aseguró que es "un fenómeno". "Lo llevo al día. Día por un punto, aunque quizás, por hablar de esto… hoy termine durmiendo en el sofá", dijo mientras Yana sonreía.

Broncano también le preguntó a Bustamante si conocía Rusia, el país de origen de su chica. "No, lo tengo pendiente, en breve", contestó. "Te va a gustar mucho", señaló el presentador, pues ha estado varias veces en la región de Siberia y conoce a la perfección algunas ciudades, como Omsk. Yana dijo que ella también conocía Omsk, pero que ella nació y vivió hasta los 11 años en la ciudad de Tomsk. Estas ciudades están a más de 11 horas de distancia en coche, un trayecto que refleja la inmensidad del país. "Un día me dijo que tenía unos tíos, hermanos de su madre, que vivían a las afueras de Moscú y yo le pregunté: '¿Cómo de afueras?' Y a las afueras de Moscú son seis horas en coche. Aquello es gigante. Yo vivo a las afueras de Madrid, a 20 minutos", comentó Bustamante.

La Revuelta de David Broncano fue el programa no informativo más visto del martes. Se impuso en su franja de emisión y reunió a 2.127.000 seguidores, un 15,5 por ciento de cuota y 4.934.000 espectadores únicos. La 1 fue la segunda cadena más vista, con un 10,3 por ciento.