Inés Hernand rompe a llorar en 'Masterchef Celebrity': 'Estoy sobrepasada'

Sobrepasada. Así terminó Inés Hernand una de las pruebas más exigentes de MasterChef Celebrity 9. La comunicadora era la encargada de liderar al equipo azul para cocinar un menú preparado en conjunto por Begoña Rodrigo (La Salita, Valencia) y Pepe Solla (Casa Solla, Pontevedra) y nada más comenzar le dijo a sus compañeros que estaba totalmente "atascada" y que no era capaz de continuar. En ese momento, a pesar de las palabras de ánimo del cantante Pitingo, rompió a llorar y se ausentó unos instantes de la cocina, instalada en la azotea del hotel Exe Moncloa, de Madrid.

"Estoy sobrepasada. Ahora mismo hay algunas cosas que no están yendo bien, que no le encuentro la solución en estos momentos, y cuando uno llega a un atasco y tampoco encuentra solución o una mirada cómplice alrededor, es muy frustrante", confesó entre lágrimas. Al regresar a los fogones, Marina Rivers le dio un reconfortante abrazo y Francis Lorenzo le transmitió calma diciendo que no se preocupara, que estaba todo bien.

Ante su desesperación, Pepe Rodríguez se acercó a ella. "No es fácil. Tres platos. Alta cocina... Si no controlas qué hay que decirle a cada uno, puedes petar. Eres una tía muy responsable, te gusta cumplir y petas", le dijo para intentar animarla. "Tal cual", respondió Inés. Después, el dueño de El Bohío le dio una serie de indicaciones y un consejo que hizo que la comunicadora superara el bloqueo mental y pasara a la acción. "Si hay alguien aquí que se puede sobreponer, eres tú. Puedes con ello, desde la serenidad, desde la tranquilidad".

Finalizada la prueba, Inés reflexionó sobre lo ocurrido. "Creo que a veces me paso de frenada y, a lo mejor, he arrancado el cocinado más vacilona, más relajada, y eso me ha jugado una mala pasada a la hora de dejarme ver más estricta. Y, por supuesto, asumo que la capitanía de hoy ha sido un fracaso y que la gente ha necesitado más de mí y yo no sé lo he podido dar", señaló.

Los jueces felicitaron a los concursantes por el esfuerzo realizado y Pepe dedicó unas palabras de cariño a Inés. "Nos ha dado mucha pena verte tan sobrepasada, de verdad. Al principio estaba la Inés que conocemos, alegre, y de pronto te has transformado en otra persona, de bajón, desganada, sobrepasada, perdida, no sé... ", comentó. "Desde luego no ha sido mi prueba. He confiado a lo mejor en cierta autonomía de mis compañeros respecto a ciertas cosas. No me esperaba preguntas cómo le echo sal o no y encima percibo que la gente tiene una desatención cuando estoy intentando echar un cable a todo el mundo... pues me desespero porque pienso que estoy transmitiendo mal el mensaje. De corazón, lo lamento mucho", se disculpó Hernand.

"Creo que todo el mundo ha hecho lo que ha podido, pero Pocholo es independiente para lo bueno y para lo malo", añadió. Por alusiones, Pocholo respondió: "No estoy de acuerdo, yo he estado pendiente en todo momento de lo que me iban diciendo".

El resto de compañeros también opinaron sobre su liderazgo. "Inés nos ha dado una serie de directrices y si vemos que está sobrepasada somos un equipo y tenemos que buscarnos la vida entre todos. Es muy fácil echarle la culpa al capitán, pero eso no es justo", argumentó Cristina Cifuentes.