Iker Jiménez expulsa a Rubén Gisbert de 'Horizonte' tras la polémica del barro durante su directo desde Valencia

El reconocido periodista y presentador Iker Jiménez, conductor de programas como Horizonte y Cuarto Milenio, se ha visto obligado a pronunciarse tras la controversia generada por uno de sus colaboradores, Rubén Gisbert. Este domingo, Gisbert fue captado mientras se ensuciaba deliberadamente de barro antes de una conexión en directo desde una de las zonas de Valencia afectadas por la DANA. La acción, que fue difundida masivamente en redes sociales, levantó críticas, sembró la polémica y puso en entredicho tanto su profesionalidad como la veracidad de su reportaje.

En el vídeo, que ya acumula millones de reproducciones, se observa a Gisbert arrodillarse para manchar sus rodillas de barro, a pesar de que ya llevaba signos de lodo en la ropa antes de realizar el polémico gesto. La reacción del público fue inmediata, lo que llevó a Iker Jiménez a responder a las críticas. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Jiménez no dudó en condenar el gesto de Gisbert, calificándolo de "despreciable" y confesando estar "estupefacto" por la conducta de su colaborador. Además, confirmó que no volvería a contar con él en futuras emisiones.

'No puedo entender lo que hizo', expresa Iker Jiménez

Jiménez explicó que ni él ni su equipo estaban al tanto de las acciones de Gisbert. “No sé si fue el nerviosismo o una falta de juicio en ese preciso momento, pero no lo entiendo”, afirmó el presentador, visiblemente afectado. "Mi equipo jamás ha dado indicaciones de ese tipo, y nunca hemos guionizado nuestras coberturas", subrayó. El periodista expresó sentirse preocupado por la repercusión negativa de este incidente y destacó que acciones como esta van "completamente en contra de mi ética profesional".

Jiménez también señaló que, pese a reconocer que Gisbert ha estado informando de la situación en Valencia y ayudando a los damnificados, el gesto fue un “error grave” que empañó el trabajo de todos los que han estado colaborando en las labores de emergencia. "Estoy francamente disgustado, y además se va a utilizar como campaña para intentar manchar todo un proceso de gente ayudando", lamentó el presentador.

La versión de Rubén Gisbert

Tras la publicación de Jiménez, Rubén Gisbert compartió su propia versión de lo ocurrido. En un primer vídeo en sus redes sociales, que posteriormente eliminó, Gisbert sugirió que su gesto fue sacado de contexto y viralizado intencionadamente para perjudicarlo. En un segundo vídeo, Gisbert se explicó en detalle, admitiendo que se arrodilló para que el barro en sus rodillas coincidiera con la narrativa de su reportaje.

© gisbertruben

"No soy reportero ni estoy acostumbrado a hacer conexiones en directo", justificó el activista y divulgador, que también argumentó que el barro era necesario para mantener la coherencia visual entre diferentes tomas. "La primera conexión fue grabada, y si me ven sin barro en las rodillas en la siguiente conexión, se supone que ya no estaría en la misma situación. Me equivoqué, lo siento", concluyó Gisbert, quien ha admitido publicamente que cometió "una estupidez".

Un final de colaboración y una reflexión sobre la ética profesional

Jiménez finalizó su comunicado ofreciendo disculpas al público como director de Horizonte. Reiteró su compromiso con la ética en la cobertura de situaciones de crisis y lamentó que la acción de Gisbert pueda desvirtuar el esfuerzo del equipo. "Siento muchísimo, personalmente, la situación de este puñetero vídeo", expresó con tono de frustración.

© navedelmisterio_

El incidente ha desatado un debate en redes sociales sobre los límites de la profesionalidad en las coberturas mediáticas y las consecuencias de la sobreexposición en situaciones de emergencia.