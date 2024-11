Silvia Abril cuenta en 'El Hormiguero' cómo 'martirizó' a su compañero, Pablo Capuz, durante su último rodaje

Actriz, presentadora, humorista... Silvia Abril es uno de los rostros más conocidos de la televisión de nuestro país y por ello, ha tenido una bienvenida especial y diferente en El Hormiguero. La cómica ha entrado en el plató en un coche negro descapotable y, con su característico buen humor, ha cogido a Pablo Motos de la mano, y han comenzado a bailar. La intérprete ha acudido al programa de Antena 3 para presentar su nueva serie Mamen Mayo, la cual protagoniza y se estrena el próximo 18 de noviembre en SkyShowtime.

Nada más sentarse, Pablo Motos le ha querido hacer un obsequio. Le ha regalado una tarjeta de invitado platino por ser la décima vez que acude al programa. Pero eso no es todo, porque hoy la han tratado como una auténtica reina, ya que la silla también era especial, de piel y en color gris, al igual que la taza. Antes de comenzar la entrevista, el presentador ha dado paso a un divertido vídeo en el que han recopilado los mejores momentos de la actriz en El Hormiguero. Un noche, muy especial en la que Silvia Abril ha contado que ha ido con su club de fans: "Tengo varios clubs. Bueno, tengo un montón de fans", ha contado entre risas.

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista ha sido cuando Pablo Motos ha asustado a la invitada justificando, que le había contado, que a ella le encanta provocar sobresaltos. Justo en este instante, ha desvelado lo mal que se lo hacía pasar a su compañero, ya que Pablo Capuz es muy asustadizo: "Hay un episodio en una casa encantada y me pasé el día de rodaje sin parar. El departamento de arte se lo curró mucho. Lo ambientaron muy bien. Algo que me excitaba era pegar sustos. Pablo, pobre, mira que es majo. Hay que buscar a las víctimas y él es la víctima perfecta".

Por su parte, el presentador del formato de entretenimiento, ha desvelado la 'broma' que le gastó a su hermana: "Yo un día me puse una careta de estas realistas y ella estaba haciendo unas gambas. Ella estaba de espaldas y la toqué. Se pegó un susto y se creía que yo era el calvo y hasta que me quité la careta, no se tranquilizó". A lo que Silvia ha contestado que a ella lo que más le gusta de la reacción de la gente es cuando "se les desbarata el cuerpo, cuando gritan. Es lo primero que sale. ¡Es gimnasia para el corazón, ejercita tus pulsaciones!".

Otra de las anécdotas que ha confesado en esta velada, ha sido la liada que cometió en un grupo de madres del colegio. Cabe recordar que tiene una hija, Joana de 12 años, con Andreu Buenafuente. "Hice un grupo de madres invitadas al cumpleaños de uno de los niños del colegio. "Invité mal porque metí a los padres de niños que no estaban invitados", ha desvelado sin poder contener la risa. En cuanto a su lado personal, Abril ha explicado que odia enfadarse: "Es un gasto de energía innecesario".

La nueva serie de Silvia Abril

La humorista ha desvelado que en esta nueva serie "estoy más comedida, porque yo soy muy gamberra". En Mamen Mayo, la actriz se mete en la piel de una mediadora de herencias que, junto a su peculiar equipo, debe lidiar con todo tipo de familias en momentos de gran tensión. A parte de Silvia Abril, el elenco está formado por Pablo Capuz, Mona Martínez, Clara Sans, Óscar de la Fuente, Francisco Reyes, Javier Pereira y Toni Acosta. En total son ocho capítulos, de 30 minutos de duración, que está dirigidos por Eduard Sola y Miguel Ángel Faura.

En relación a este nuevo papel que la presentadora ha interpretado, Pablo Motos le ha querido preguntar si ella en su vida es una persona mediadora: "Yo soy de llegar a un acuerdo. Yo soy de establecer una tabla para ver las necesidades e interés de cada uno. Que tú tienes un interés de ocho y yo de diez, gano yo. Es verdad que mi pareja, Andreu Buenafuente, suele ceder antes que yo".