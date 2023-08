Silvia Abril impresiona a sus seguidores entrenando y presumiendo de abdominales

Loading the player...

De Silvia Abril conocemos a la perfección su faceta como humorista, con papeles tan conocidos como La niña de Shrek en el programa Buenafuente, o como presentadora al frente de los premios Goya junto a su marido, Andreu Buenafuente. Sin embargo, quizá no es tan conocido su lado más deportista. Silvia ha querido compartir esta parte de su vida publicando algunas imágenes en las que aparece entrenando aprovechando las vacaciones de verano. "Voy a ver si me lesiono y puedo parar", ha bromeado. En las fotos, la también actriz presume de físico tonificado y no han pasado desapercibidos sus abdominales. Dale al play y no te lo pierdas.

