Javier Bardem habla de la posible reapertura del caso de los hermanos Menéndez tras el éxito de su serie en Netflix

Javier Bardem está imparable y no hay proyecto que se le resista ya sea de un malo malísimo o de bonachón. Y es que tras el gran éxito cosechado con la serie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, el actor estrenaba esta semana en nueva York la película de animación Spellbound, dirigida por la directora de Shrek, Vicky Jenson, y en la que el español comparte reparto con Nicole Kidman, junto a la que ya trabajó en Being The Ricardos, y Rachel Zegler, quien es la gran protagonista.

El filme, que sin duda se convertirá en una de las grandes apuestas de estas navidades, narra la historia de la princesa Ellian (Rachel Zegler), que deberá salvar a su familia y a su reino después de que un misterioso hechizo los convierta en monstruos y amenace con cubrir Lumbria de oscuridad perpetua. Kidman interpreta a Ellsmere, la bondadosa reina de Lumbria, y Bardem a Solon, un rey fanfarrón de gran corazón.

Para Javier Bardem este nuevo trabajo representa un cambio refrescante en su carrera, que se ha caracterizado por papeles más dramáticos e intensos. "Quiero decir, me gusta ir de un lugar a otro", expresó el actor. "Poder cantar canciones del compositor Alan Menken... es una locura. Me encantó. Es mi primera película animada y me siento muy afortunado de estar en esta, porque Vicky Jenson es una gran directora y lo que dice la película es importante".

Pero el estreno de esta cinta también ha servido para que Bardem compartiera alguna de sus impresiones sobre la gran repercusión que ha tenido la serie basada en el crimen de los hermanos Menéndez creada por Ryan Murphy y Ian Brennan y en la que él interpreta a José Menéndez, quien junto a su esposa Kitty (Chloë Sevigny) es asesinado por sus hijos en uno de los casos criminales más controvertidos de Estados Unidos. “Después del lanzamiento de la serie, mucha gente se puso en contacto conmigo para decirme cuánto les gustó el programa y cómo los llevó a profundizar más en este caso el caso real”, explicaba Bardem en una entrevista con IndieWire. Además, Bardem subrayó la relevancia de la serie en un contexto social. "El hecho de que el caso pueda reabrirse debido a la forma en que el programa llegó a la audiencia dice mucho sobre la calidad de la investigación de sus creadores. Abordaron el material con responsabilidad, conscientes de que estaban trabajando con un tema muy, muy sensible".

Y es que apenas dos semanas después del estreno de la serie el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, George Gascon, informó de que su oficina estaba revisando nuevas pruebas sobre lo sucedido y que estarían dispuestos a evaluar la sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, en caso de que fuera necesario.

Gascon señaló durante una rueda de prensa que los abogados de Erik Menéndez, de 53 años, y su hermano de 56 años, Lyle Menéndez, quienes hace más de 35 años que están entre rejas, han solicitado a un tribunal que anule su condena tras presentar ciertas evidencias que aseguran que el padre, José Menéndez, había abusado sexualmente de ellos desde los 6 años.

"No estamos diciendo que haya nada incorrecto en el juicio original", dijo Gascon, quien no entró a juzgar la veracidad de las nuevas pruebas que han llegado a manos de las autoridades. "Pero estamos aquí para decirles que tenemos la obligación moral y ética de revisar lo que se los ha presentado y tomar una decisión sobre la sentencia, si merecen una nueva sentencia, pese a que fueron claramente los asesinos".

Este gesto de apoyo de Gascón ha acelerado el proceso legal que podría devolverles la libertad. Fuentes cercanas al caso han revelado a TMZ que los abogados de los hermanos Menéndez comparecerán en el tribunal el 11 de diciembre, donde el juez Michael V. Jesic, recientemente asignado al caso, tomará una decisión clave sobre su posible salida de la cárcel. En conversación con la CNN, Gascón opinó que los tiempos han cambiado en cuanto a cómo el público y los tribunales tratan a las víctimas de abuso sexual: "No hay duda de que un jurado hoy vería este caso probablemente de manera muy diferente a como lo hizo un jurado hace 35 años".

Sin embargo, las esperanzas de libertad para los hermanos Menéndez se han diluido un poco estos días tras la derrota electoral de George Gascon, quien, perdió la reelección ante el republicano Nathan Hochman. El reconocido fiscal progresista que ocupaba el cargo desde 2020, abogaba por una reforma judicial más humanitaria, por lo que la victoria de Hochman podría significar el fin de sus esperanzas de Lyle y Erik de obtener la reducción de pena que podría conducirlos a recuperar la libertad.