Descubre a los actores que dan vida a Lyle y Erik Menéndez en la serie 'Monstruos'

Sin duda, Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez está siendo una de las series más aclamadas de esta temporada. A través de nueve episodios, la ficción, disponible en Netflix, narra la historia de los hermanos Menéndez, que en 1989 asesinaron a sus padres, el empresario José Menéndez, y la ama de casa, Kitty Menéndez. Condenados a pena perpetua, ambos han defendido que cometieron el crimen por el miedo que tenían hacia sus progenitores, que, según ellos, los sometían a todo tipo de abusos.

Además de una trama fascinante, la serie cuenta con un reparto de lujo encabezado por dos jóvenes rostros que prometen dar mucho que hablar: Nicholas Alexander Chavez, que se pone en la piel de Lyle, el hermano mayor; y Cooper Koch, Erik, el benjamín de la familia. Pero, ¿quiénes son estos dos actores que han robado el corazón del público con sus brillantes interpretaciones? A continuación, lo descubrimos.

Cooper Koch, 28 años, siempre ha estado ligado al mundo de la interpretación, ya que proviene de una familia de artistas. Su abuelo paterno, Hawk Koch, ha escrito su nombre letras de oro en Hollywood, ya que, además de ser el expresidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y del Sindicato de Productores, es el productor de éxitos como La Semilla del Diablo y Marathon Man. Así mismo, su hermano mellizo, Payton, ha trabajado como editor en las series American Horror Story y Solo asesinatos en el edificio.

A pesar estos antecedentes y su buena formación, es graduado en Bellas Artes por la prestigiosa universidad Pace School of Performing, el camino de Cooper en la industria del entretenimiento no ha sido nada sencillo, ya que, tal y como él mismo ha reconocido, hablar abiertamente de su homosexualidad le ha cerrado algunas puertas. “Sufrí acoso cuando era niño y me despidieron de un episodio piloto por eso”, reconoció en una entrevista con The San Francisco Bay Times.

Muros que, poco a poco, está consiguiendo derribar. En su filmografía se encuentran otros trabajos como Fracture, They/Them, Swallowed y West 40s. Además, gracias a su 1.85 de estatura y sus ojos azules que conquistan a la cámara ha ejercido de modelo para distintas marcas de moda y belleza.

Nicholas Alexander Chavez, de 25 años, también sintió el gusanillo por la actuación cuando era un niño, si bien es cierto que su primer contacto con el escenario fue cuando estaba en el instituto y formó parte de la representación estudiantil del clásico Matar a un ruiseñor. Los allí presentes tal vez no eran conscientes, pero había nacido una estrella. Siguió compaginando sus estudios de secundaria con clases de teatro en la escuela Visionbox Studio Theater y, cuando llegó el momento de elegir carrera universitaria, se decantó por la actuación en la Universidad Rutgers de Newark.

Su primera gran oportunidad laboral llegó en la longeva producción Hospital General, un papel que le hizo ganar el premio Daytime Emmy en la categoría mejor actor juvenil. También ha participado en la comedia romántica Crushed y es el protagonista del último proyecto de Ryan Murphy, la serie de terror Grotesquerie, donde da vida a un párroco que investiga una serie de crímenes extraños.

En lo referido al terreno personal, Nicholas vive un bonito romance con la también actriz Victoria Abbot, con la que suele compartir fotografías de lo más tiernas en sus perfiles públicos en las que aparecen disfrutando de distintos planes como la noche de Halloween, paseos por la playa o paseos por Italia. Otra de las pasiones del intérprete es el deporte.